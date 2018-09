Ilyen volt az óbudai Korzó Drónfesztivál 2018-ban

Bárki próbára tehette magát a második Korzó Drónfesztiválon, ezúttal az óbudai Auchan parkolójában. Többek között drónsimogató és e-sport sarok is várta az érdeklődőket, akik izgulhattak a Tesla és a drónok gyorsasági csatáin is. A házigazda Winkler Robi pedig egész nap a Magyar Nemzeti Drón Szövetség elnökével konferálta az izgalmas programokat, miközben számos érdekes információt is megosztottak.

A drónozás népszerűsége évek óta töretlen, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy épp az elmúlt hetekben lépte át a 100 000-es lélektani határt a Magyarországon eladott drónok száma.

„Ebben a legkisebb drónoktól a legprofibbakig minden benne van, de itthon a konzumer drónok a legnépszerűbbek – ide tartozik már akár a Spark vagy a Tello is”

– mondta Kakucsi-Csernák Zoltán, a Magyar Nemzeti Drón Szövetség ügyvivő elnöke, majd hozzátette, hogy a népszerűség növekedésével a felhasználói korosztály is szélesedik.

„Lassan a drónozásra is jellemző a játékgyártók által feltüntetett 3-99 éves korig kiírás. Legutóbb például egy 75 éves úr hívott fel biztosítás kapcsán és kiderült, hogy most vett magának drónt és oktatásra is szeretne menni.”

A rendezvényen a Drónsátor egész nap biztonságos körülmények között várta már a legkisebbeket is, akik elsajátíthatták a drónozás alapjait, a magabiztosabb pilóták pedig ügyességi pályákon tesztelhették tudásukat. A különböző interaktív programok és versenyszámok mellett látványos drónbemutatóval is készültek a szervezők, de a látogatók annak is szemtanúi lehettek, ahogy a drónok gyorsulási versenyen próbálnak meg – több-kevesebb sikerrel – legyőzni egy Teslát. Az e-sport sarokban pedig olyan közkedvelt YouTuberekkel mérhették össze tudásukat a látogatók, mint UNFIELD és Henry Kettner.

„Mint feltörekvő YouTuber, én is kísérletezgetek a drónozással és többször megfordult a fejemben, hogy veszek egyet, de szeretném korlátozni magam. Ha kölcsön kell kérnem a drónt, akkor tényleg csak akkor használom, amikor azt a videó is megköveteli, de ha lenne sajátom, tuti állandóan használnám – egy békamentésnél van hozzáadott értéke a gyönyörű légifelvételeknek, de egy sörtesztnél semmi szükség rá. Mondjuk itt a rendezvényen láttam egyet, ami elég csábító…”

– mesélte a drónhasználási szokásairól a műsorvezető, Winkler Róbert.

A videózás és a közösségi média népszerűsége a drónozás technikai fejlődésének is iránymutatást ad. Arról, hogy a szakma számára mit tartogat a jövő, Kakucsi-Csernák Zoltán így fogalmazott:

„Az utóbbi időben elsősorban a kameraminőségben mérhető a fejlődés, illetve különböző, új repülési effektekkel teszik még könnyebbé a felhasználást és látványosabbá a végeredményt. A drónozásra nem jellemző az egyeneságú fejlődés. Nem látjuk előre a következő lépést, hiszen bármikor jöhet egy újabb ötlet, találmány, ami aztán mindent elfúj a másik irányba.”

A Korzó Drónfesztiválra idén több mint ezren látogattak ki szombaton, de érdemes lesz a Korzó programkínálatát figyelni a közeljövőben is, hiszen a gyermekes családok számos izgalmas rendezvényre számíthatnak az ország más Korzóin is.