A hét első felében debütáltak az SAP legújabb fejlesztései

Az újdonságok közül többet is bemutatott az SAP Siófokon megrendezett SAP NOW konferenciáján. A mesterséges intelligenciát és blokkláncot is alkalmazó megoldások nemcsak a vállalatok hatékonyságát növelhetik jelentősen, de az ügyfelek elégedettségét is.