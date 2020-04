A hazai fejlesztésű és gyártású egyedi okosasztal egy olyan egészségmegőrző bútor, aminek még nincs igazi konkurenciája a világon.

Az AiT One, az AiT Smart One és az AiT Phantom1 névre hallgató termékcsalád most kezdte meg közösségi finanszírozáson keresztül a nemzetközi értékesítést. Az innovatív bútorcsalád egyszerűbbé, praktikusabbá teszi a használói életét, úgy, hogy közben az egészségükre is figyel.

Az AiT Smart One egy egyedi formatervezésű, applikációval is irányítható irodai, vagy otthoni dolgozószobai asztal, mely a következő funkciókkal van felruházva:

figyeli az ülve eltöltött időt, és jelez, amikor már ideje felállni, és állva folytatni a munkát,

fitnesz modulja személyre szabott tornagyakorlatokat állít össze, amik beilleszthetők az asztali munkavégzésbe,

levegőminőség szenzora, (amiben CO jelző is található) érzékeli, ha romlik a helyiségben a levegő minősége, és értesíti használóját, amikor szellőztetni kell,

mobil applikációról irányítható, akár telefonnal is beállítható a magassága,

vezeték nélküli töltőként is funkcionál, ha használója ráteszi telefonját az asztalra, elkezdi azt tölteni,

elektronikusan zárható biztonsági fiók,

ambient LED világítás,

bluetooth kihangosító rendszer,

lábtartó,

aromaterápiás párologtató.

Az AiT okosasztalok korábban nem alkalmazott mérnöki megoldásokat tartalmaznak, olyan hidraulikus mozgató mechanikával rendelkeznek, ami egyedülállóvá teszi a piacon őket. A kétéves fejlesztőmunka során a csapatban, több gépész- és mechatronikai mérnök mechanikus szerelő, illetve mechatronikai szakember és grafikus-dizájner is dolgozott azért, hogy merész és új technológiákat bemutató termékcsaládot hozzon létre, mely újrahasznosított anyagok felhasználásával készül.

A termék megálmodója és befektetője Dr. Marczali Tamás, akinek nem ez az első, nemzetközi piacra szánt terméke: évtizedes fejlesztői és gyártói tapasztalattal rendelkezik benzinkúttechnológia, autótöltők és okosotthonok megalkotásában.

Azok, akik életük túlnyomó részében ülőmunkát végeznek, átlagosan két évvel élnek kevesebb ideig, mint azok, akik figyelnek a napközbeni aktivitás fenntartására. Csupán pár órányi állással munka közben, megdöbbentően sokat javíthatunk egészségünkön, és rengeteg kalóriát égethetünk el pár hónap leforgása alatt, mely akár több kilogramm fogyást is eredményezhet éves viszonylatban.

Az AiT több egy okosbútornál, funkcióinak köszönhetően egyszerűbbé és praktikusabbá teszi az irodai vagy otthoni munkavégzést, és segít abban, hogy akár évekkel tovább élhessünk.