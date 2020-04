A közép-kelet-európai régió 24 országának 425 kezdeti fázisban működő vállalkozása adta be a jelentkezését ebben az évben az EIT InnoEnergy szervezésében létrejött PowerUp! versenyre. Köztük 360 startup, amelyek automatikusan elindulnak a 65 ezer euró összdíjazású Év Startup-vállalkozása címért a megmérettetés keretein belül. Magyarországról is rekordszámú nevezés érkezett be az energia, energiahatékonyság, energiatárolás, mobilitás, körforgásos gazdaság, az okostechnológiák és az okosvárosok területét érintő újításokra fókuszáló, hatodik éve futó versenyre, amelynek hazai döntőjét április 28-án – a koronavírus-járvány miatt és a többi országhoz hasonlóan – online, a Zoom videochat- és kollaborációs platformon tartják meg.

„A hazai indulók változatos mezőnyt hoztak össze 2020-ban is. A nevezések közt egyaránt felsorakoznak az újrahasznosítást támogató, a megújuló energiákat munkára fogó megoldások éppúgy, mint a légszennyezést csökkentő ipari, vagy az energiahatékonyságot növelő okosotthon fejlesztések. Az is kezd trenddé válni, hogy a szoftveres innovációk ellenében egyre többen dolgoznak olyan, a megfelelő és alapos előkészületek, tervezés után sorozatgyártásba adható, magas energiahatékonyságú termékeken, amelyek iránt világszerte megteremthető a piaci kereslet a végfelhasználók körében.”

– mondta Dervalics Ákos, az InnoEnergy magyarországi operációért felelős vezetője a PowerUp! hazai résztvevőiről.

A magyar döntő nyertese, a további 23 ország győztetésével együtt, továbbjut a versenyt lezáró nemzetközi fináléba, amelynek végleges időpontját és helyszínét a koronavírus-járvány fejleményeinek ismeretében a későbbiekben határozzák meg az EIT InnoEnergy vezetői. Ezen a legjobb induló vállalkozások díjazásban részesülnek (az első helyért 50 000 euró, a másodikért 10 000 euró, a harmadikért pedig 5000 euró jár), míg a nem startup jellegű vállalkozások, szervezetek (pl. KKV-k vagy egyetemek) által benyújtott pályázatok a projekt készültségi állapotának függvényében juthatnak pénzügyi befektetéshez és üzletfejlesztési támogatáshoz.