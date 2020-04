48 óra alatt hoztak megoldásokat a válságra a startupok

A vírus elleni védekezésben kulcsszerepet betöltő szakemberek és intézmények, így például az egészségügyi, oktatási és gazdasági szektor támogatása volt a fő célja a Hack the Crisis online hackathonnak, vagyis ötletversenynek, amelyben a Design Terminal kiemelt partnerként és szervezőként vett részt.

Több mint harminc országban rendezték meg, online formában a 48 órás Hack the Crisis hackathont. A verseny során a szervezők arra buzdították a fejlesztőket, hogy ötleteikkel, fejlesztéseikkel reagáljanak a világ jelenlegi helyzetére, a pandémia okozta nehézségekre, támogassák erőfeszítéseikben a kulcsfontosságú szakembereket, szervezeteket, közösségeket.

Kiemelt partnerként segítette a hazai szervezést, a csapatok, mentorok és vállalatok toborzását a Design Terminal. Az innovációs ügynökség számára egyértelmű volt, hogy részt vesz a kezdeményezésben, hiszen számukra is az egyik legfontosabb küldetés a startupok, vállalkozások megsegítése a jelenlegi helyzetben.

Az Észtországban indított esemény fókuszában a leterhelt egészségügyi rendszer, a társadalmi felelősségvállalás, a vállalkozások pénzügyi nehézségei és a digitális oktatás állt. Ezen területek nehézségeire vártak kreatív megoldásokat a szervezők. A Hack the Crisis egyik legfőbb célja, hogy rávilágítson arra, mekkora potenciált jelentenek Magyarország számára az itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, továbbá, hogy a válság közepette is digitális gyorsítópályára állítsa Magyarországot.

A hazai fordulót április 3. és 5. között rendezték meg. Kimagasló számú, összesen 134 megoldás érkezett be a szervezőkhöz és a több mint 70 mentorhoz, szakértőhöz. Összesen 813 fő jelentkezett a versenyre, és 12 csapat jutott be a végső válogatásba. Díjazott lett több, a Design Terminalhoz is kötődő vállalkozás, akik az innovációs ügynökséghez hasonló hitvallás mentén szeretnének segíteni a nehéz helyzetben. A DT ügyfelének, a Szintézis-NET-nek és alumni csapatának, a ViddL-nek közös fejlesztése a Digitális Összefogás díjat nyerte el. Az ügynökség startup eseményein rendszeresen résztvevő Budapest Innovation Group megoldása is elismerésben részesült: ők a Save Small Businesses különdíjat érdemelték ki.

A hackathon egyik nyertes csapata egy 3 alkalmas üzleti mentorálást kapott a Design Terminaltól. A DT hamarosan elindítja Magyarország első Virtuális Mentorprogramját is, melynek szintén a startupok krízishelyzetben való segítése lesz az egyik fő fókusza, valamint további segítő tartalmakkal is készülnek a magyar startupok és KKV-k számára.