Startup Grind tech konferencia a Szilícium-völgyben magyar szemmel

A vállalkozásoknak, startupoknak szóló nemzetközi hálózat, a Startup Grind 2020. februárban ünnepelte fennállásnak 10. évfordulóját. A Startup Grind története 2010-ben indult, amikor Derek Andersen és egy barátja összeült egy februári napon, hogy a vállalkozásuk előtt álló nehézségekről beszéljenek, őszintén. Akkor még nem gondolták, hogy ez az első találkozó csak a kezdet, és hogy pár évvel később egy országokon és kontinenseken átívelő közösség fog formálódni, amivel több millió ember életére lesznek hatással.

A baráti beszélgetésekből mára a Startup Grind egy globális nonprofit hálózattá nőtte ki magát. Száznál is több országban működnek azok a helyi közösségek, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy a hasonlóan gondolkodó vállalatok, cégek és startupok számára egy olyan platformot biztosítanak, ami összeköt, edukál és inspirál.

2020. február 11-én tartotta a nyolcadik konferenciáját a Startup Grind, a helyszín San Francisco, Redwood City volt, ahol 2 napra a világ élvonalába tartozó startupok, tech cégek és szervezetek találkoztak, hogy tanuljanak egymástól, és hogy megosszák a közönséggel azokat a történeteket és siker sztorikat, amik inspirálhatják a vállalkozások következő generációit. A Startup Grind magyarországi szekciója, a Startup Grind Budapest, a Start it @K&H inkubátor és az INPUT Program támogatásával az idei konferenciára 3 magyar résztvevő is kiutazott. A konferencián a Start it @K&H inkubátor programjában résztvevő Zero Waste Journey-től Mascsák Klaudia, a Briefly részéről pedig Bittera Réka és Tassonyi Csenge vett részt. A két napos eseményen több mint 96 ország képviseltette magát és több mint 100 workshop és programelem közül választhattak a látogatók.

A Startup Grind Global konferenciáról rengeteg pozitív tapasztalattal és élménnyel tért haza a 3 fiatal startupper. A 10 napos amerikai útjuk során bejárták San Francisco-t, ízelítőt kaphattak az amerikai startup világ egy kis szeletéből, illetve új kapcsolatokkal és tudással gyarapodtak. Sokan érezhetik úgy, hogy az itthoni startup világ egy burkot képez, és aki nem volt még nagyobb nemzetközi startup tematikájú eseményen az könnyen általánosíthat. Így volt ezzel Klaudia is, akinek ez egy remek alkalom volt, hogy kilépjen a biztonságosnak hitt komfortzónájából és megtapasztalja, illetve betekintést nyerjen a szilícium-völgyi startup gondolkodásba és életérzésbe. Elmondása szerint Budapesten ritkán találkozik olyan emberekkel, akik nem csak felületesen érdeklődnek a másik iránt, illetve nagyon ritkán élte át azt, hogy a magyar startupok támogatnánk egymást, helyette mindenkiben a versenytársat keresik. A legnagyobb kontraszt szerinte, az emberek hozzáállásában van. Az ottani környezet sokkal befogadóbb, a startup vállalkozók szenvedélye pedig ragadós, ami így együtt képes megteremteni a tökéletes légkört, hogy merjünk nagyot álmodni. A Zero Waste Journey tanácsa: kellő önbizalom, megfelelő empátiával párosulva, a figyelmesség, hogy mindenkiben észre vegyünk valami különlegeset, mindehhez pedig nyitottságra és új gondolkodás módra van szükség. Hazatérve Klaudia és csapata újult erővel dolgozik azon, hogy egy olyan mobil applikációt hozzanak létre, ami segít a felhasználóknak egy zero-waste környezetet teremteni.

A Briefly alapítói Réka és Csenge, akik egy az ügyfelek és szabadúszók⁠ közötti együttműködést segítő platformot álmodtak meg, korábban részt vettek már nagyobb startup konferenciákon, mint például a Web Summit vagy a Techfestival. Nem volt teljesen új tehát számukra ez a környezet, de elmondásuk szerint az amerikai networking semmilyen korábbi élményhez sem hasonlítható.

“Sokat tanultunk az amerikai Smalltalk erejéről, hogy hogyan lehet nyitottsággal gyorsan és egyszerűen kapcsolódást kiépíteni egy potenciális ügyféllel. Mindezeket főleg az aktív networking által sajátítottuk el, melyben nagy segítségünkre volt a konferencia saját fejlesztésű applikációja, mely lehetővé tette a kapcsolatfelvétel hasonló érdeklődésű startupperek-kel, potenciális befektetőkkel vagy ügyfelekkel. Több speed-meetinget is szerveztünk az applikáció segítségével, többek között amerikai startup-okkal, akik számára nagyon vonzó volt a Briefly ajánlata, hiszen komplexebb projektekre nyújtunk megoldást kedvezőbb áron, mint például nagy versenytársunk az amerikai piacon legismertebb Upwork.” – mondta Tassonyi Csenge társalapító.

Az üzleti tervük validációja mellett nagy potenciált láttak a különböző amerikai accelerator programokban is, hiszen saját tapasztalatból tudják, milyen sokat ad egy kelet-közép-európai early stage startup portfóliójához egy külföldi mentorprogram, mint a londoni Eligent club is, amelyben jelenleg részt vesznek. Az utazásuk egyik legnagyobb eredménye, hogy részt vehettek a konferencia egyik side event-jén, egy Founder Gym meetup-on, melyre Paige Hendrix Buckner, a Founder Gym Program Director-a invitálta meg őket egy előadása után. Ezzel párhuzamosan pedig el is indult az egyeztetés arról, hogy a következő programba ösztöndíjjal bekerülhessen a Briefly Csapata. A Startup Grind Budapest és a Start it @K&H közreműködésével, a rendezvény ideje alatt az alapítók Doncsev Andrással, Magyarország San Francisco-i Alkonzulátusának vezetőjével is találkoztak, mely során megismerhették az amerikai piacra lépés lehetőségeit és folyamatát egy magyar startup számára.

A Zero Waste Journey és a Briefly példája jól mutatja, hogy akaraterővel és kitartással bármi elérhető, a jó hír pedig, hogy a lehetőség mások számára is nyitva áll, ugyanis az induló és feltörekvő startupok március 25-ig még jelentkezhetnek a Start it @K&H aktuális, féléves inkubációs programjába. A Startup Grind Budapest továbbra is aktívan keresi azokat a partnereket és együttműködési lehetőségeket, amik segíthetik az induló vagy már működő vállalkozásokat és startupokat, abban, hogy részt vegyenek különböző eseményeken és workshopokon, illetve, hogy megjelenést biztosítson nekik a hazai és nemzetközi színtéren. Hiszünk az együttműködés és a nyitottság kultúrájában, és örülünk, hogy partnereink között tudhatjuk a Start it @K&H-t, Magyarország legnagyobb nagyvállalati inkubátorát.