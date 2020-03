Rekordszámú pályázat érkezett az MVM EDISON startup verseny 2020-ra

Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, a demokratikus zöld energia, elektromos rollerek indukciós töltőállomásai, blockchain alapú megújuló energia közösségi finanszírozását lehetővé tevő megoldás, a napelemek telepítésének helyét optimalizáló rendszer, a telefont mozgási energiával folyamatosan töltő telefontok, a recepciókat automatizáló szoftver, illetve a bankolást, megtakarítást új szintre emelő alkalmazás is szerepel a negyedik MVM EDISON startup verseny döntőjébe került projektek között. Idén sohasem látott számú pályázat érkezett a programra, amelyen akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak.

Negyedik alkalommal hirdette meg az MVM Csoport az EDISON startup versenyét, amelyre minden várakozást meghaladva, rekordszámú, 220 pályázat érkezett. A kezdeményezés célja, hogy az újító ötletek megvalósulásához szakértői segítséget és akár befektetést is nyújtson, felkutatva a jövő legígéretesebb, kreatív, piacképes fejlesztéseit. Az innovatív ötletek közül rangos szakmai zsűri választotta ki a legjobb 8 pályázó csapatot, akik a második forduló komplex, nyolchetes képzési programjában vesznek majd részt. A pandémiás helyzetre tekintettel a képzéseket online szervezik meg, 2020. április 6. és május 19. között.

A csapatok a képzés során betekintést nyerhetnek a startupok világába, megismerhetik az ott használatos nyelvet és kifejezéseket, üzleti, kommunikációs ismereteket, készségeket sajátíthatnak el. A szakértői mentorprogram célja, hogy segítséget nyújtson az ötlet továbbfejlesztésében, piacra vitelében. A legígéretesebb ötleteket az MVM Csoport inkubátor cége, a Smart Future Lab Zrt. (SFL) csapata segíti, hogy ötleteik befektetésre érett, „startup-ready” termékekké, szolgáltatássá nőhessék ki magukat.

A verseny idén számos új kategóriával bővült: így a jövő energetikáját meghatározó innovációk mellett a jövő otthonaira, városaira, a digitális infrastruktúrára, illetve a pénzügyeket forradalmasító fintech megoldásokra vonatkozó innovációkkal is nevezhettek a fejlesztők. Az MVM Csoport az országhatárokon belülről és kívülről is várta a magyar állampolgárok jelentkezését, startupok, spinoffok, kis- és középvállalkozások, valamint felsőoktatási hallgatók és magánszemélyek innovatív ötleteit.

A döntősök között szerepel a Charge ‘n Roll elektromos autók akkumulátorát megosztó alkalmazása, a Project Heline zöld energiát demokratizáló megoldása, a Rollin Technologies indukciós rollertöltői, a Solar DAO megújulós befektetéseket ösztönző platformja, a Kőmérő napelemek helyét optimalizáló szoftvere, a Walk’2’Watt mozgási energiával töltő telefontokja, az AiVenture recepciókat automatizáló megoldása, illetve a PiggyBanx újgenerációs pénzügyi alkalmazása.

A képzési programot követően a nyolc csapat a döntőben, szakmai zsűri előtt mutathatja be projektjét, az első három helyezett sorrendje a csapatok pitchelése alapján alakul majd ki. A korábbi gyakorlattól eltérően idén első, második és harmadik helyezettet is hirdet majd a zsűri. Az első három helyezett csapat három, kettő, illetve egymillió forint támogatást kap, mindhárom csapat részt vehet a Lisszabonban megrendezett Web Summit 2020 rendezvényen, illetve nyertes csapatok minden tagja egyéves LinkedIn Premium Business előfizetést is kap. A legjobbaknak emellett a későbbiekben esélye lehet egy, legfeljebb 50 millió forint értékű magvető befektetés elnyerésére az MVM Csoport inkubátor cége, az SFL részéről.

Az MVM EDISON 2020 döntősei:

Charge ‘n Roll

A két fős csapat ötletének a lényege az elektromos autók akkumulátorában tárolt energia közösségi alapon történő megosztása mobilapplikáció segítségével. Szerintük a közlekedési eszközök fejlődését az infrastruktúra fejlődésének is le kell követnie és a töltőállomások kiépítését is meg kell oldani. Erre kínál megoldást a Charge ‘n Roll.

Project Heline

Az újító pályázatot két gimnáziumi barát találta ki, a mérnöki és üzleti tanulmányokat végzett pályázók koncepciójának lényege a zöld energiához való hozzáférés demokratizációja egy digitális peer-to-peer platform segítségével.

Rollin Technologies

A csapatot két gyerekkori barát alkotja, akik ötletükkel indukciós töltőállomásokat szeretnének megvalósítani a napjainkban egyre elterjedtebb elektromos rollerek számára.

Solar DAO

A következő középdöntős pályázat a Solar DAO nevet kapta, ami egy decentralizált autonóm organizáció, amely blockchain technológiával teszi lehetővé a legapróbb befektetést megújuló energia projektekbe. A crowdfundinghoz hasonló elven működő demokratikus befektetési alap a solar energiatermelés adaptációját hivatott gyorsítani.

Kőmérő

A Kőmérő Kft. tagjai már két éve dolgoznak együtt különböző térinformatikai projekteken, a csapat egyik tagja fotogrammetriai szakember és 3D modellező, másikuk pedig adatbázis- és szoftverfejlesztő. A „MyEnerGIS” szolgáltatás a térinformatika eszközpalettáját felhasználva optimalizálja a napelemek telepítésének helyét. A „MyEnerGIS” a jövőbeli felhasználóknak információt nyújt olyan kérdésekben, mint például: Hova érdemes napelemet telepíteni? Megérné napelemet felszereltetni? stb.

Walk’2’Watt

A csapat alapkoncepciója egy olyan telefontok kifejlesztése, amely felhasználói beavatkozás nélkül képes okostelefonok töltésére. A speciális műanyagból készült tok a mozgás és a használat közben keletkező súrlódási energiát alakítja át elektromos árammá, amely a tokban elhelyezett Li polimer alapú akkumulátoron keresztül a telefon folyamatos töltését biztosítja.

AiVenture

Az AiVenture csapat 2017 októberében kezdett el együtt dolgozni, akkor személyre szabott chatbotokat fejlesztettek, ezzel a tapasztalattal kezdtél el a saját termékük fejlesztését. Mára létrehozták „Amandát”, az operációs rendszert, amit speciálisan irodák és hotelek, azaz recepciókon történő feladatok automatizálására találtak ki.

PiggyBanx

A csapat egy olyan applikációt dolgozott ki, ami segít az embereknek pénzt megtakarítani. A megtakarítást senki sem szereti, így létrehozták „Piggy-t” a virtuális malacperselyt. Piggy megoldást ad a rendszeres napi szintű megtakarításokra, ráadásul az élmény egy új szintre emelkedik a bankolásban.

A verseny további alakulása és a végső megmérettetés időzítése a https://mvmedison.hu/ weboldalon és az MVM EDISON Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/mvmedison/) követhető nyomon.