KKV-kra szabott szélturbinákat fejleszt az új magyar startup

Pár éven belül a kisvállalkozások számára is elérhetővé tenné a saját szélturbinák üzemeltetését, és ezzel energiaköltségeik csökkentését az önállóan működtethető szélturbinák fejlesztésével foglalkozó, magyar mérnökökből álló startup. A Budapesti Műszaki Egyetem által is támogatott projektet a fenntarthatóságot célzó, energiahatékonyságot elősegítő projekteket felkaroló EIT InnoEnergy magyarországi központjának most zárult Primer programjában mutatkozott be.

A szélenergia hasznosítása a magas befektetési igények, a szigorú jogszabályozási keretek és egyéb műszaki okok (mint a hálózatba kapcsolás nehézségei) miatt egyelőre még elég limitált szerepet tud játszani az energiahatékonyságuk növelésével foglalkozó kis-és középvállalkozásoknál. Ezen a helyzeten szeretne átfogóan, a műszaki határokat kitágítva, és a hozzáférési lehetőségeket bővítve, az új magyar hazai vállalkozás.

„Magyarországon kedvezőek a szélviszonyok az alacsonyabb széltartományokban is, ezért reális kiegészítői lehetnének az önállóan telepített szélturbinák a napkollektorok mellett, amelyekkel a kis-és középvállalkozások alacsonyan tartható költségszinten, nagy hatékonysággal, hosszútávra megoldhatnánk a biztonságos energiaellátásukat. A prototípus már elkészült. Most azon dolgozunk, hogy a szerkezet teljesítményének fokozása mellett a műszaki paramétereket véglegesítsük a könnyű telepítés, felhasználás és működtetés érdekében.”

– hangsúlyozta Dobai Lajos, a modul rendszerű szélerőműveket fejlesztő startup mérnöke

A moduláris szélturbina fejlesztése mellett a fenntarthatóságot célzó, energiahatékonyságot elősegítő projekteket felkaroló EIT InnoEnergy magyarországi központjának legutóbbi Primer programjában bemutatkozott még a mezőgazdasági és élelmiszeripari (állati csont) melléktermékek újrahasznosítására, és ezzel együtt a zéró kibocsátásra fókuszáló Terra Humana. A vállalkozás új zöld ipari technológia alkalmazásával a melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával foglalkozik. Hasonlóképp sikerrel fejezte be a képzést az Itt a Szezon, amely a természetes élelmiszerek hozzáférhetőségének online platformos növelését segíti elő. A folyamatosan növekvő egészséges, friss agrártermékekkel foglalkozó cég vezetői már a további piacbővítésen dolgoznak.

A Primer alkalmat adott a Sincroll Drive Technologies Kft. csapata számára is, hogy a sokszorosan kitüntetett görgős hajtástechnikájuk üzleti lehetőségeit is jobban górcső alá vegyék. A golyók közbeiktatásával a fogaskerekes hajtóműveknek hatékonyabb működést biztosító megoldásuk iránt már most a világ több pontjáról érdeklődnek Németországtól Japánig. Szintén az InnoEnergy most záruló képzésén mutatkozott be a méréstechnikát egyszerűsítő, olcsóbbá tevő chipmegoldást fejlesztő szakértői csapat is, az MCTDC.

Az EIT InnoEnergy magyar központja a jövőben is nyomon kíséri ezeknek a vállalkozásoknak az útját, és arra törekszik, hogy azok az InnoEnergy programjain keresztül is befektetési, bemutatkozási lehetőségekhez jussanak a nemzetközi piacon. Köztük a több tízezer euró díjazású PowerUp! verseny révén, amelyre idén március 10-ig jelentkezhetnek akár már ötletszintű megoldásaikkal azok a cégek, vagy magánszemélyek, akik az energia, energiahatékonyság, energiatárolás, mobilitás, körforgásos gazdaság, az okostechnológiák és az okosvárosok területét célozzák meg fejlesztési elképzeléseikkel.