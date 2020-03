Startupból unikornis az SAP támogatásával: a Delivery Hero sikertörténete

A berlini székhelyű Delivery Hero 2011-ben, online kereskedelmi startupként kezdte működését; mára másodpercenként 23 rendelést teljesítő nemzetközi vállalkozás, mely 44 országban van jelen.

Elsősorban Ázsiában működő, Foodpanda nevű leányvállalata az egyik legsikeresebb ételkiszállító, közel 8000 étteremmel működik együtt, és az online piactér más szegmenseit is kiszolgálja: legyen az virág, elektronikai cikk vagy recept nélkül kapható gyógyszer – a kiszállított termékek skálája a helyi igények függvényében egyre bővül. Piacok, termékek, üzleti modellek ilyen változatos ökoszisztémája csakis stabil rendszerháttérrel kezelhető.

Magyarországon is egyre népszerűbbek azok az ételkiszállító vállalkozások, melyek közös platformra hozzák különböző éttermek kínálatát. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy ez a megközelítés az ételrendelésen túl sok más termékkörben is virágzik. Ráadásul a koronavírustól való félelem további lökést adhat az óvatosaknak, akik nem szeretnének boltokba, emberek közé járni. Ugyanakkor ezen a piacon is éles a verseny, csökken az árrés, ezért érdemes megvizsgálni: mi nyújthat előnyt a versenytársakkal szemben?

Ügyfélélmény – maximumra tekerve

A Delivery Hero 2019 harmadik negyedéves árbevétele az előző évivel összehasonlítva 117%-kal növekedett, így nem meglepő, hogy a vállalat részvényeinek ára az utolsó 1 évben megduplázódott. Az agresszíven terjeszkedő vállalkozás hamar felismerte, hogy a siker kulcsa az ügyfélélmény optimalizálásában rejlik, az üzleti modellnek rugalmasan kell alkalmazkodnia az egyes helyi piacok sajátosságaihoz, a felhasználók értékrendszeréhez, vásárlói szokásaihoz és árérzékenységéhez.

Az ügyfélélményhez kapcsolódó adatgyűjtéshez és elemzéshez a Delivery Hero az SAP Qualtrics megoldását választotta, amely az egyik legnépszerűbb „experience management” platform a digitális piactér ikonikus vállalkozásai körében. A „minden adat egy helyen” szellemében a felhőalapú rendszer minden elérhető információt összegez, könnyed felhasználói élménnyel és komoly biztonsági háttérrel párosítva. Gyűjti és elemzi a vásárlói, partneri, dolgozói értékelések és visszajelzések alakulását, és ezeket összeveti a működés összes mérőszámával az áruforgalomtól, a termelt bevételen át a kapacitások kihasználtságáig, így adva lehetőséget komoly következtetések levonására.

Hetente 120 000 visszajelzés

Az, hogy a Delivery Hero kiemelt figyelmet fordít az ügyfélélményre, gyorsan megmutatkozik bárki számára, aki náluk ad le rendelést. A megrendelés befejezését követően minden felhasználó visszakövető kérdéseket kap:

„Mennyire valószínű, hogy szolgáltatásunkat ajánlaná családjának, barátainak vagy kollégáinak? Mennyire elégedett a weboldal felépítésével? Milyen más terméket szokott online kiszállítással megrendelni?”

A hetente több mint 120 000 válasz nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Delivery Hero pontosan tudja, az ügyfelei mit értékelnek a legjobban.

Működésük során a legkülönbözőbb elvárásokkal találkoztak. A szingapúri felhasználók például egyértelműen megüzenték: váltsák le a műanyag evőeszközöket és használjanak környezetbarát megoldást! A vállalat vezetése gyorsan reagált, nem csak saját evőeszközeiket cserélték le, hanem elkezdték kérni a partner éttermektől is, hogy gyakran műanyagból készült kiszállítási dobozaik helyett használjanak fenntarthatóbb csomagolásokat.

A kisebb kiigazításokon túl akár az üzleti stratégia újradefiniálását is megalapozhatják ezek a vásárlói visszajelzések. A felmérések hatására a Delivery Hero például az árazási stratégiájában is komoly változásokat eszközölt, és azt a helyi sajátosságokhoz igazította, miután azt látta, hogy az európai vásárlók nem szívesen fizetnek szállítási díjat, Dél-Amerikában és a Közel-Keleten pedig az ügyfelek pontosan az ingyenes szállításokat tartják szokatlannak. Emellett új üzleti modellek, területek meghatározására is használható a Qualtrics segítségével rendelkezésre álló, elemzett adatfolyam: a Delivery Hero most egy Közel-Keleten és Törökországban indított pilot projekttel azt vizsgálja meg, hogy az ételen kívül milyen egyéb termékkategóriákkal érdemes kibővíteni a házhozszállítási platformot, és melyek működnek a legjobban.

Az, hogy a management gyorsan reagálhat a speciális helyi igényekre, az eredményekben is megmutatkozik: a bevezetés óta eltelt egy évben az ügyfélelégedettség 30%-kal növekedett.

Nincs ügyfélélmény stabil hátország nélkül

Az innovatív üzleti modell nemzetközi terjeszkedése sem zajlott mindig zökkenőmentesen. Johannes Langguth, a Delivery Hero szenior pénzügyi vezetője szerint akkor van mód teljes erővel – az új és régi piacokon – az ügyfelek igényeire és javaslataira koncentrálni, ha a háttérben a vállalat központi, például pénzügyi rendszerei stabilan és megbízhatóan működnek. Ráadásul a globális vállalatirányítás olyan megoldásokat igényel, amelyek támogatják az egyes országok pénzügyi rendszereinek összehangolását. Mindez komoly informatikai támogatást kívánt, a cég pedig úgy határozott, hogy a független, elaprózott szoftveres hátterét egységes rendszerre cseréli. Az elmúlt egy évben már az SAP új generációs vállalatirányítási rendszere, az SAP S/4HANA és további SAP platformok – a Cloud Platform, az SAP Concur és Ariba megoldások – biztosítják a Delivery Hero számára a megbízható működés feltételeit.