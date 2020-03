A Start it @K&H, Magyarország vezető, iparágfüggetlen nagyvállalati inkubátorprogramja első és egyedüli hazai szereplőként lépett be a Global Accelerator Network (GAN) közösségébe. A világszerte több mint 100 inkubátort és akcelerátort tömörítő nemzetközi szervezet a globális kapcsolatrendszer mellett 1 millió dollár értékű digitális szolgáltatáscsomagot nyújt a Start it @K&H-ban fejlődő innovatív csapatoknak. Az ötlet megvalósításának és nemzetközi továbbfejlesztésének lehetősége minden hazai, legalább 2 fős startup előtt nyitva áll, mivel a jelenleg harmincnál is több csapatot mentoráló inkubátorprogramba ismét lehet jelentkezni.

A startupok olyan induló innovatív mikrovállalatok, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek és elsődleges céljuk a nemzetközi piacon megjelenés. Számukra nagyon fontos a közösségi jellegű működés, mint például a szakmai konferenciákon és eseményeken való részvétel, a tudásmegosztás vagy az együttműködés más inkubátorokkal és akcelerátorprogramokkal, melyek rövidebb időszakra vonatkozó, intenzív programot kínálnak. Megfelelő kapcsolatok nélkül azonban nehéz ezekhez a lehetőségekhez hozzájutni, így rendkívül fontos a helyi szereplők és nemzetközi szervezetek támogatása. Ennek elérésében segít a jelenleg 33 hazai startup vállalkozást fejlesztő Start it @K&H inkubátorprogram, amely első és egyedüli hazai szereplőként csatlakozott a Global Accelerator Network (GAN) közösségéhez.

A GAN nemzetközi hálózata globális hozzáférést biztosít a startupoknak a nemzetközi fejlődéshez szükséges kapcsolati és pénzügyi tőkéhez, mindemellett 1 millió dollár értékű digitális szolgáltatáscsomaggal segíti őket. Ez a segítség számos területen igénybe vehető: a felhőszolgáltatástól kezdve a marketingkampányokon keresztül egészen az online dizájn- és toborzásig. Függetlenül attól, hogy hol született meg az ötlet és hányan dolgoznak annak megvalósításán, a GAN közössége lehetővé teszi az induló vállalkozások számára, hogy nemzetközi méretűre bővítsék üzletüket. A nemzetközi összefogásnak köszönhetően a GAN startupjainak 85%-a vált eredményessé az üzleti életben, míg a magyarországi – és a nemzetközi – átlag körülbelül 10%-ra tehető.

A globális együttműködés által biztosított lehetőségek most minden hazai startup előtt nyitva állnak, hiszen a Start it @K&H program – amely Magyarország vezető nagyvállalati startup inkubátora – újabb jelentkezési hullámot indít. Az innovatív, legalább ötletfázisban lévő, nagy fejlődési potenciállal rendelkező, minimum 2 fős csapatok jelentkezését 2020. március 25-ig várják, továbbra is iparági korlátok nélkül.

jelentkezés és további információ: https://startitkh.hu/jelentkezes