A minősítésnek köszönhetően a Biopesticide, az ITMedicine, a Lupfe és a Jfermi bemutatkozhatnak a világ legfontosabb deep tech seregszemléjén a párizsi Hello Tomorrow Global Summit rendezvényen, jövő márciusban.

A deep tech vagy más néven tudományos technológiai szegmens egyre nagyobb szerepet kap világszerte, hiszen olyan innovatív startupokról van szó, melyek intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységükkel érdemi válaszokat adhatnak korunk legégetőbb társadalmi, ipari és környezeti kihívásaira. A terület jelentőségét jól mutatja, hogy 2014 óta éves szinten átlagban több mint 20%-kal nő a deep tech startupokba áramló magánbefektetések volumene, melynek összértéke tavaly már megközelítette a 18 milliárd dollárt (5.454 milliárd forintot).

A Hello Tomorrow párizsi központú nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy világszinten felkutassa a legígéretesebb tudományos technológiai projekteket. A szervezet Global Challenge versenyére idén világszinten 128 országból 5.176 startup jelentkezett, köztük több magyar vállalkozás is, melyek közül négy bejutott a program elődöntőjébe. Így 2020. március 12-13. között részt vehetnek a Hello Tomorrow Global Summit rendezvényen, Párizsban. Az eseményen a magyar vállalkozások mintegy 1.100 nagyvállalati vezető, közel 1.000 kutató és tudományos innovátor, 250 vezető befektető, illetve 150 nemzetközi újságíró előtt mutatkozhatnak be, továbbá lehetőséget kapnak arra is, hogy kategóriáik legjobbjai közé válasszák őket.

Élelmiszeripar, egészségipar, biotechnológia, elektromos repülőgépek

Az elődöntőbe jutott hazai startupok között megtalálható a biológiai mezőgazdasági kártevőírtó megoldásokat fejlesztő Biopesticide; az ITMedicine, mely egyedülálló nőgyógyászati ​​fiziológiai diagnosztikai orvostechnikai eszközt fejleszt, amely képes mérni a magzati EEG és EKG hullámformákat terhesség és szülés során. A Lupfe csapata olyan új generátor-rendszert fejlesztett, amely ultrakönnyű megoldást képes biztosítani az elektromos repülőgépeket – többek között repülő taxikat – fejlesztő cégek számára, míg a Jfermi a biotechnológiai kutatás-fejlesztést forradalmasítaná saját fejlesztésű mini bioreaktorukkal, mely megfizethetősége miatt szakiskolák, felsőoktatási intézmények oktatólaborjainak is kiváló megoldást jelent.

Nagy lehetőségek előtt a hazai tudományos technológiai startupok

A hazai tudományos technológiai szegmens számára kiváló lehetőséget jelent, hogy tavaly óta már hazánkban is közvetlen képviselettel rendelkezik a Hello Tomorrow non-profit szervezet, mely mind szaktanácsadásban, mind a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere révén jelentős támogatást tud nyújtani a magyar projektek nemzetközi piacra lépésében. A Hello Tomorrow Hungary munkájának az eredményeként, 2018-ban kettő (AerinX és a TurbineAi), idén pedig már négy hazai csapat szerezhet ismertséget és mérettetheti meg magát a nemzetközi közegben. Elmondható, hogy az állami szerepvállalás is egyre jelentősebb a szegmensben, hiszen a négy vállalkozásból három a Hiventures befektetési programjának is résztvevője. A startupok jövő márciusban a Hello Tomorrow Hungary és Magyarország Párizsi Nagykövetségének együttműködése keretében a párizsi deep tech héten is részt vehetnek.

„Óriási siker, hogy jövőre négy magyar vállalkozás is részt vehet a párizsi Hello Tomorrow Globális Csúcstalálkozón. A tudományos technológiai projektek szerepe világszinten felértékelődik, hiszen egyre több olyan súlyos problémával kell szembenéznie az emberiségnek akár az orvostudomány, akár a klímavédelem és fenntarthatóság terén, melyekre innovatív deep tech vállalkozások is megoldást nyújthatnak. A Hello Tomorrow Hungary folyamatosan várja startupok jelentkezését programjába, továbbá nyitottak vagyunk az iparági és kormányzati szereplőkkel való szoros együttműködésre, hiszen ökoszisztémában gondolkodva véleményünk szerint széleskörű összefogásra van szükség a hazai tudományos technológiai projektek sikere érdekében”

– fogalmazott Dr. Csatári István, a Hello Tomorrow Hungary vezetője.

Világszerte az egyetemi innováció fűti a deep tech projekteket

A Hello Tomorrow a programba beválasztott 750 „deep tech pioneer” kapcsán készített egy elemzést, mely szerint az elitklubba került vállalkozások több mint harmada (37%) egyetemi innovációként indult. Érdekes tény továbbá, hogy az elődöntőbe jutó startupok több mint fele (54%) európai, 27%-a észak-amerikai, míg 14%-a Ázsiából származik. A vállalkozások székhelye szerinti leosztást tekintve kirajzolódik, hogy olyan innovációs központokból jutott a toplistára a legtöbb startup, mint Berlin, Boston, Lausanne, London, München, Párizs, San Francisco, Szingapúr, Toronto és Zürich.

A Hello Tomorrow Global Summit partnerei között olyan vezető nemzetközi nagyvállalatokat találunk, mint a BNP Paribas, a Boston Consulting Group, a L’Oréal, a Merck, vagy a Safran.