A rendezvényen jelen volt a Vodafone, hozzájárulva az új ötletek, megoldások, technológiák felkarolásához.

A startup-szcéna fellendítése érdekében a Vodafone Magyarország Alapítvány egyébként idén is meghirdeti a Vodafone Digitális Díjat.

Az elmúlt évek sikerei után idén harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Startup and Innovation Day-t a Hiventures szervezésében. A közép-kelet-európai régió legnagyobb startup networking eseményén közel 500 külföldi és hazai startup vett részt.

Az év női startuppere

Az este egyik fénypontja volt a Startup and Innovation Award of Hungary díj átadása, ahol a legkiemelkedőbb startupok és szakemberek négy kategóriában versenyeztek. Az Év Női Startuppere-díjat a wmn.hu weboldal előzetes online szavazása alapján Dr. Balogh-Mázi Mária és 2015-ben alapított újgenerációs munkahely-közvetítő startupvállalkozása, a DreamJo.bs érdemelte ki.

Az elismerést Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese adta át, aki elmondta:

„Különösen örülök, hogy egy női innovátornak nyújthatok át díjat, hiszen egyik legfontosabb vállalati értékünk az egyenlőség. A Vodafone Magyarország számára kiemelt jelentőségű a nők társadalmi elismertsége. A mai nap díjazottja, Dr. Balogh-Mázi Mária nagyszerű példája annak, hogy nőként, család mellett is lehet sikeresen céget építeni.”

Startupok a ringben

A Startup and Innovation Day keretében került megrendezésre a rendkívül látványos és formabontó Get in the Ring! verseny régiós döntője. A megmérettetés különlegessége volt, hogy a résztvevő startupok egy ringben mutatták be vállalkozásukat és a versenyfeladatban megadott kihívásra adott megoldási javaslatukat. Az idei döntősök feladata a világ egyik legjelentősebb gyógyszerfejlesztőjének üzleti problémáit érintő egészségügyi és orvostechnológiai megoldás bemutatása volt. A Vodafone Magyarország képviseletében Dr. Budai J. Gergő vett részt a verseny szakmai zsűrizésében:

„Örömmel fogadtam el a felkérést a Get in the Ring zsűrijébe, hiszen telekommunikációs vállalatként a Vodafone-nál látjuk, hogy a technológia segítségével milyen nagyszerű megoldásokat tudunk teremteni és hiszünk abban, hogy az új ötletek, megoldások és azok felkarolása viszi előre a társadalmat. Ennek szellemében azért hoztuk létre mi magunk is 2018-ban a Vodafone Digitális Díjat, hogy olyan megoldásokat, innovációkat találjunk és támogassunk, amelyek egy-egy fontos társadalmi ügyre kínálnak megoldást”

– mondta el.

Hamarosan újra kiírják a Vodafone Digitális Díjat

A tavalyi nagy sikernek köszönhetően a Vodafone Magyarország Alapítvány idén is meghirdeti a Vodafone Digitális Díjat, amelyre várhatóan decembertől lehet pályázni több kategóriában is. A pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat az innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A Vodafone Digitális Díjra olyan kész projektekkel jelentkezhetnek magánszemélyek, cégek és szervezetek egyaránt, melyek továbbfejlesztése a pályázati összegből valósulhat meg.