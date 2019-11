Mr Jeff forradalmasítani kívánja a ruhatisztítást Magyarországon

A Jeff egy startup vállalkozás, amelynek innovatív franchise üzleti modellje hamarosan a magyar piacon is elindul.

A cég Mr Jeff szolgáltatása egy mindenki számára kényelmes és gyors mosási és ruhatisztítási lehetőséget kínál, amelynek az elfoglalt, fiatalabb generáció az egyik legfontosabb és leghűségesebb felhasználója. Az Android és iOS eszközökön elérhető applikáción vagy weboldalon keresztül történő megrendelés során a futár a megadott címen és időpontban felveszi a mosnivalót, majd egy szintén egyeztetett időpontban visszaviszi a tiszta és kivasalt ruhákat.

A szolgáltatás egyszeri vagy havi előfizetéses rendszerben vehető igénybe, és kifejezetten a fiatal, városi felhasználókat célozza, akik folyamatosan használják digitális eszközeiket, könnyen hozzáférnek az alkalmazáshoz és kevés szabadidővel rendelkeznek. Ez az oka annak, hogy a Mr Jeff egy új piaci szegmenst nyert meg, mivel ügyfeleinek 60%-a még soha nem használt más mosodai szolgáltatást korábban.

A mosoda üzleti modellje és egyéb fejlesztés alatt álló ötletek mellett tavaly júniusban mutatták be a fodrászati és szépségápolási szolgáltatást nyújtó ”Beauty Jeff”-et, amelynek első szalonja most nyílik Argentínában. A fitnesz területén működő “Fit Jeff” is hamarosan debütál, és Mr Jeff-hez hasonlóan, mindkettő franchise üzleti modell szerint működik majd.

Háttér

A Mr Jeff egy 2015-ben alapított startup vállalkozás, amelyet három spanyol fiatal indított el a Bbooster program segítségével. A cég ma a világ számos országában működik, és háztól-házig történő mosodai szolgáltatást nyújt applikáción vagy weboldalon keresztül.

2018 decemberében a Mr Jeff 12 millió dolláros (10,4 millió eurós) támogatást kapott az All Iron Ventures vezetésével, Series A típusú befektetésként. A tranzakció 3,5 millió dollárral (több mint 3 millió euróval) növelte a korábbi befektetéseket, amelyek olyan jól ismert európai vállalkozóktól érkeztek, mint Albert Armengol, a Doctoralia vezérigazgatója, Jeroen Merchiers, az Airbnb európai, közel-keleti és afrikai ügyvezető igazgatója és Kim Jung, az NX Corp. vezérigazgatója.

Mr Jeff számos díjat elnyert az elmúlt években: 2017-ben megkapta az Európai Innovatív Vállalkozások Központjának elismerését, ugyancsak ebben az évben Valenciában a Legjobb Fiatal Vállalkozóinak választották őket, valamint a Google szerint a vállalat 2017-ben egyike volt a világ legjobb 20 induló vállalkozásának.

Jövedelmező és elérhető üzleti modell

“Az alkalmazás egyedi lehetőséget kínál a magyar vállalkozók számára, akik gyors befektetés-megtérüléssel (ROI) keresnek üzleti lehetőséget. Kutatásaink azt mutatják, hogy az emberek 78%-a szerint a mosás a legutálatosabb házimunka. Mi azon vagyunk, hogy ezen változtassunk és elvégezzük ezt a munkát a felhasználók helyett.”

– mondta Eloi Gómez, a Jeff vezérigazgatója és társalapítója.

Eloi Gomez szerint a franchise típusú működési modell során a befektetés 17 hónapon belül megtérül, és 12 hónap után közel havi 1,1 milliós profitot termel. A hazai franchise partnerek komoly marketing és logisztikai támogatást kapnak, illetve a cég nem számít fel jog- és marketingdíjakat az első évre. A digitalizáció és a különféle előfizetési lehetőségek segítségével a cég igyekszik megváltoztatni a vegytisztító szektor hagyományos működését is.

A Mr Jeff franchise-modellje eddig számos országban lett sikeres, ahogy a vállalat munkavállalóinak száma is rendkívüli mértékben növekszik. A cég ma már világszerte több mint 500 közvetlenül és 3 500 közvetetten foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezik. A szolgáltatás egyszeri vagy havi előfizetéses rendszerben vehető igénybe, és kétféle fizetési mód választható: bankkártyás és készpénzes fizetés, a szolgáltatás pedig a teljes hazai lakosság számára elérhető lesz.

Azok a vállalkozók, akik Mr Jeff üzletet szeretnének nyitni Magyarországon, a cég honlapján https://franchise.mrjeffapp.com/ illetve a franchises@mrjeffapp.com email címen érdeklődhetnek.