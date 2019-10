Nézzük meg, hogyan is lesz egy ötletből világsiker

A biztos szakmai érvényesülés titka legalább olyan misztikus, mint az örök élet elixírjének receptje. A Most Fórum legújabb, októberi rendezvénye ugyan senkinek sem adta kezébe se a bölcsek kövét, se a garantált siker kulcsát, de megmutatta, merre érdemes keresni.

Hogyan hat az egyén szakmai előrelépésére vagy életútjára a digitalizáció? Inspirálja vagy nehezíti a kitűzött célok elérését, ötleteink megvalósulását? Bárki megtanulhatja, hogyan legyen sikeres, vagy az érvényesülés ma is attól függ, ki mennyire fér hozzá bizonyos privilégiumokhoz? Az innovációs rendezvénysorozat októberi kerekasztal-beszélgetése többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Az elmúlt évtized startup-forradalma megmutatta, hogy napjainkban a digitalizáció és egy jó ötlet akár egy garázscéget is pillanatok alatt a nemzetközi sikerig repíthet. Bár a lehetőségek ma már szinte mindenki számára nyitottak, egy nemrég elvégzett kutatás szerint Magyarországon a kis- és középvállalkozások 72 százaléka semmilyen informatikai fejlesztést nem végzett az elmúlt két évben. A számok tehát azt mutatják: óriási versenyelőnyre tehet szert az a vállalkozás, amely idejében felismeri a digitalizációban rejlő értékeket.

Az üzleti érvényesülésnek azonban nem egyedüli kelléke a korszerűség – a valós eredményekhez ennél többre van szükség. Barabási Albert László hálózatkutató szerint bárki, életének bármely szakaszában képes lehet elérni a sikert, amennyiben hajlandó újra és újra próbálkozni, míg el nem jön az áttörés. Hogy a kitűzött cél elérésének – a folyamatos próbálkozás mellett – milyen egyéb összetevői vannak, azt az októberi Most Fórumon olyan résztvevők igyekeztek megfejteni, mint Pistyur Veronika, a Bridge Budapest és az Oktogon Ventures ügyvezetője, a Telekom Tettre-kész díjas Muhi Kristóf, az Innobie Tech ügyvezetője és vezető fejlesztője, Bogár Márk, a Sárréti Chilifarm tulajdonosa, illetve Papp Norbert, a Voiz Hangoskönyvtár alapítója.

A beszélgetés során a meghívottak mind megerősítették azt az alaptézist, hogy napjainkban a különböző okoseszközöknek és online vállalkozásfejlesztési lehetőségeknek köszönhetően sokkal elérhetőbbé válhat az üzleti siker, mint akár egy-két évtizede.

„A startupoknál és a hagyományos vállalkozásoknál egyaránt fontosnak tartom, hogy minél több digitális eszközt használjanak, hiszen manapság már helyi szinten is ezek segítenek láthatóvá tenni a céget a potenciális vevők felé, vagy épp a működésük egyszerűségére, hatékonyságára vannak jótékony hatással, lassan nélkülözhetetlenül”

– mondta Pistyur Veronika, az Oktogon Ventures ügyvezetője.

Bár a technológia mindenki előtt megnyithatja az érvényesülés útjait, a kereteket továbbra is az egyénnek kell feltöltenie tartalommal, s ez most is – ugyanúgy, mint korábban – komoly tudatosságot és elkötelezettséget kíván a vállalkozótól.

Ahogy Bogár Márk, a Sárréti Chilifarm fiatal tulajdonosa megfogalmazta:

„A titok az, hogy nem szabad elfelejteni dolgozni.”

A MOST Fórum havonta új témával és új szakértő vendégekkel jelentkezik. A következő esemény novemberben a gigabites hálózat, a mobiltechnológia és az 5G által megnyitott technológiai és gazdasági fejlődés témáját járja körbe.