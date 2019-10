A startupok nagy része már a prototípusnál jár

Az újonnan bekerült csapatok többek között online orvosi tanácsadásra, tudatos hulladékmentes életmódra, vízválság elleni küzdelemre, és a város legjobb cukrásztermékeinek összegyűjtésére kínálnak megoldást.

A K&H fenntarthatósági stratégiájának egyik fő területe a vállalkozásösztönzés, amelyen belül kiemelt figyelmet fordít – a kkv-k és nagyvállalatok mellett – a startupokra is.

„Magyarország vezető nagyvállalati inkubátoraként fontosnak tartjuk, hogy a gazdaságban egyre nagyobb súlyt képviselő startupokat hazai és nemzetközi sikerekhez segítsük. Szerepünket jól mutatja, hogy az elmúlt két év alatt a nálunk megforduló 31 startup több mint 1,2 milliárd forintnyi külső piaci tőkét vont be. Célunk továbbra is az, hogy minél több új csapat kerülhessen be a Start it @K&H programba, ezért is indítottunk el egy újabb kiválasztási hullámot nyár végén”