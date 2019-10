9 új startup a Design Terminal őszi Mentorprogramjában

A Mentorprogram 9 új startup csapattal indul. 21 ország pályázója közül hét magyar, egy barbadosi és egy osztrák csapat részvételével kezdődik a három hónapos intenzív vállalkozásfejlesztési program.

A Mentorprogramban 2017 óta elsősorban társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló, induló vállalkozásokkal dolgozik a Design Terminal. A Mentorprogram során üzleti modelljük, termékük és szolgáltatásuk fejlesztésével vehetnek lendületet a startupok.

A legtöbb külföldi startup a közép-európai régióból pályázott, emellett számos jelentkezés érkezett a skandináv ökoszisztémából, az Egyesült Királyságból, Indiából, illetve az afrikai kontinens több országából is. A programba beválasztott barbadosi startup alapítói a Mentorprogram miatt költöznek Budapestre a következő három hónapra. A szigorú kiválasztási folyamat során azok is kaptak munkájukról értékes szakmai visszajelzést a Design Terminaltól, akik ebben a szemeszterben nem kerültek be a programba.

A program erőssége a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat, akik közreműködésével ebben a szemeszterben nagyobb szerepet kap a csapatok igényeire szabott egyéni mentorálás, ezek mellett workshopokon és közösségépítő programokon is részt vesznek majd a startupok. A csapatoknak közösségi iroda biztosított, ösztöndíjat kapnak, kapcsolatot építhetnek hazai és külföldi befektetőkkel, valamint a Design Terminal vállalati partnereivel.

A startup alapító női vállalkozók, kismamák és kisgyermekes anyukák plusz ösztöndíjban részesülnek.

A programba most bekerült csapatok innovációi között találunk a biztonságos városi kerékpártárolást forradalmasító megoldást; a városi komposztálást elősegítő rendszert; zenekarokat és előadókat összekötő applikációt; illetve szoftvermegoldást, mely megújítja a gyógyszerfejlesztést és új utakat nyit a személyre-szabott gyógyszerterápia felé. De az idei programban találkozhatunk olyan startuppal is, melynek mobilapplikációja, játékos feladatokon keresztül járul hozzá a minőségi családi időtöltéshez kisgyermekes családok számára; mely az építőipari adminisztrációt és kommunikációt megújító digitális innovációt vagy személyre szabott tanulást segítő platformot fejleszt; olyan innovatív eszközön dolgozik, mely az edzéshatékonyságot növeli vagy a biztonságos kerékpározást segíti elő LED-es irányjelző karpánja segítségével.

A Design Terminal Mentorprogramjának előző, tavaszi szemeszterén résztvevő 10 startup július 4-én mutatta be fejlesztéseit a Demo Day rendezvényen, ahol megnyílt a jelentkezés a most induló őszi programba.

A Design Terminal 2019-es őszi Mentorprogram részt vevő csapatai:

Banding: A Banding egy partnerkereső platform zenekarok és DJ-k számára. A platform segítségével az előadók világ minden tájáról kapcsolatba tudnak lépni hasonló profilú művészekkel és hatékonyan tudják megszervezni csere-koncertjeiket is. A platformon jegyeladás is lehetséges közvetlenül a rajongóknak. BLOCK: A magyar startup célja a városi kerékpározás népszerűsítése és biztonságosabbá tétele. A BLOCK kerékpártárolói kényelmes és biztonságos parkolást biztosítanak a városi kerékpárosoknak. Compocity: A hazai csapat fejlesztése egy olyan városi szerves hulladékkezelő rendszert kínál, mely egy intelligens hulladéktárolóból és egy applikációból áll. A rendszer megkönnyíti a városi komposztálást, ezzel növelve az állampolgárok környezettudatosságát és elkötelezettséget a körkörös gazdaság iránt. Cytocast: A Cytocast forradalmasítja a gyógyszerfejlesztést azáltal, hogy számítógépes modelleket kapcsol össze mesterséges intelligenciával, mely az egyének összetett biológiai folyamatait szimulálja. Megoldásuk képes előre jelezni, hogy az egyes gyógyszerek hogyan módosítják a sejtek egészségét. Day-to-day-Kids: Készségfejlesztő játékötletek, melyek a gyerekekkel töltött minőségi időt teszik élményszerűvé és kreatívvá. A játékokkal szorosabb kapcsolat alakítható ki a szülők és gyermekük között. A mobil applikáció segíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy közös tevékenységek során támogassák gyermekük fejlődését. Global Tutoring Hub: A barbadosi startup PODIUM megoldása, egy integrált e-learning platform, amely személyre szabott tanfolyam-tartalmat és felhasználói élményt nyújt a felhasználó egyéni tanulási stílusainak megfelelően. Lokcheck: Szoftver alapú tevékenységfigyelő és automatizált jelentéskészítő eszköz építőipari vállalkozások számára. Használatával jelentősen csökkenthetőek a vállalkozások adminisztratív terhei és növelhető az egyes projekteken dolgozók közötti kommunikáció hatékonysága. Skain: Az osztrák startup innovatív szenzorral, a Trackbarral forradalmasítja az edzést. A felvett mozgási paraméterek alapján az edzők személyre szabott, hatékony edzésterveket alakíthatnak ki gyorsan és egyszerűen. Useeme: A magyar csapat LED-es irányjelző karpántja korlátozott látási viszonyok között is láthatóvá teszik a biciklist. A 100%-ban automata Useeme az egyik leginnovatívabb kerékpáros irányjelző megoldás.

A Design Terminalról:

A Design Terminal Közép-Európa vezető innovációs ügynöksége, “Innovációs Bajnokokat” épít vállalati partnerségek és üzleti tehetséggondozó programokon keresztül. A vállalatvezetőket és startup alapítókat azzal a tudással és kapcsolatokkal ruházza fel, amelyekkel lendületet adhatnak az innovációnak bármely szervezetben. A Design Terminal hét országban szervez inkubációs programokat és 2014 óta 1000-nél is több startuppal, valamint számos iparág vezető nagyvállalatával dolgozott együtt.

A Mentorprogramról:

A Design Terminal vállalkozásfejlesztő programját követően a mentoráláson átesett cégek értékesebbé válnak, és alkalmasak lesznek első befektetőjük fogadására. A Design Terminal kifejezetten olyan vállalkozásokat segít, akik üzleti ötletükkel valamilyen társadalmi probléma megoldásához is hozzájárulnak. Az elmúlt évek mentoráltjai között szerepelt a terhességgondozást PregnaScan alkalmazásukkal megújító E-Med4All, kerekesszékesek közlekedését segítő Route4U, az energiatermelő utcaburkolatot fejlesztő Platio, és a sürgősségi betegellátást könnyítő GyermekSOS. A tehetséggondozó programot, melyet 2014-ben az Európai Bizottság is kitüntetett, hazai és nemzetközi nagyvállalatok mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is támogatja.

Korábbi híreink a mentorprogram rendezvénysorozatról.