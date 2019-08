az OXO Labs több mint félmilliárd forintot nyomott bele 10 startup-ba

Az eredetileg megszabott határidőnél fél évvel korábban fejezte be 2016-os Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázati forrásainak kihelyezését az OXO Labs. A kezdeti és korai fázisban lévő vállalkozásokra specializálódott kockázatitőketársaságtól a termékfejlesztéshez és a piacra lépéshez összesen hatszázmillió forint forrást, valamint szakmai segítséget kaptak az innovatív terméket vagy szolgáltatást megvalósító magyar startup vállalkozások. Összesen tíz cég, tizenöt fejlesztése között oszlott el ez az összeg. A programot az OXO Labs 20 százalék önerő mellett hajtotta végre.

„A kiválasztás alapja minden esetben a projekt innovációtartalma, de legalább ennyire meghatározó az is, mekkora nemzetközi piaci potenciál van az elgondolásban. Több vállalkozás már egyéb kockázati tőkét is be tudott vonni, illetve akad olyan is, ahol jelenleg zajlanak az erre irányuló tárgyalások”