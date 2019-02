Már ilyen is van: Amerikai startup Budapestre költözik vállalkozásfejlesztés céljával

Rekordszámú jelentkezés és soha nem látott intenzitás után véget ért a Design Terminal Mentorprogramjának 2018-as őszi szemesztere.

Egyre több nemzetközi startup választja Budapestet az európai, illetve a régiós piacra lépéshez, a Design Terminal Mentorprogramja iránt is folyamatosan nő a nemzetközi érdeklődés. A most záruló szemeszterre 56 országból jelentkeztek csapatok, az őszi szemeszter egyik startupja, a bostoni SocialMap a program miatt költözött Budapestre.

A Mentorprogram három hónapja alatt a csapatok cégként is fejlődtek, de megtanulták, hogy hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. Mindebben a Magyarországon egyedülálló, professzionális mentorközösség segítette a vállalkozásokat.

Az őszi szemeszter a 2014 óta működő program legintenzívebb időszaka volt, aminek eredményeként az összes startup szintet tudott lépni vállalkozásával. A hatékony tanulást segítő közösségi platformot fejlesztő Cogito sikeresen fejlesztette termékprototípusát, megszerezte első fizető ügyfelét, új csapataggal bővült és kijutott az Őfensége, András yorki herceg által alapított Pitch@Palace startup verseny globális döntőjére. A fotósok és videósok közvetítésével foglalkozó Photon új fejezetet nyitott történetében; csapatuk, menedzsmentjük, a platformjuk, stratégiájuk és ügyfélszerzési tevékenységük is látványosan fejlődött a 3 hónap alatt. Az amerikai SocialMap új piaci stratégiáját köszönheti a programnak. Az online ügyfélszolgálatot fejlesztő Wellcome.chat megoldása ötletből élő szolgáltatássá vált 2 fizető ügyféllel, üzleti kapcsolatainak száma pedig 20-ról 70-re nőtt a program ideje alatt. A Microsoft Imagine Cup globális döntőse, a kiterjesztett valóságot az oktatásban használó Innobie elindította platformja tesztelésre kész verzióját, amelyet már két iskolában is kipróbáltak élesben a diákok.

,,A program segített meghozni nagyon fontos stratégiai üzleti döntéseket. Például egy sokkal vonzóbb és jövedelmezőbb üzleti tér felé bővítettük vállalkozásunkat.”

– Pedro Melgarejo, SocialMap.

,,Mentorálás, szakmai előrelépés és inspiráció olyan minőségben, ahogy sehol máshol! Csupán egy ötletből, kezdetleges folyamatokból, rendezett menedzsmentig, elkészült prototípusig és az első eladásig vezetett mindössze 3 hónap alatt.”

– Majtán Máté, Cogito.

A programban résztvevő csapatok a Design Terminal Demo Day-en mutatták be, hogy mennyit fejlődtek a program ideje alatt, ahol olyan értékes felajánlásokat is elnyerhettek, mint egy 6 hónapos irodahasználati lehetőség a HubHub (https://www.hubhub.com/hu/), Budapest legújabb közösségi irodája jóvoltából. Az este folyamán a világhírű orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője, Dr. Meskó Bertalan nyújtott betekintést a digitális egészségügy világába.

A Mentorprogram tavaszi szemeszterére január 15-én megnyílt a jelentkezés, a Design Terminal február 18-ig várja a leginnovatívabb hazai és nemzetközi startupok jelentkezését, a honlapján.

A Design Terminal 2018-as őszi mentorprogramjában részt vevő csapatok:

SocialMap (US)

Vállalati munkavállalókat elemző eszköz. A Socialmap a szervezeten belüli csapatmunka során mesterséges intelligencia és gépi látás alkalmazásával elemzi az alkalmazottak verbális és nonverbális kommunikációját, segítséget nyújtva a vezetőknek a csapatdinamika javításában.[1]

Cogito (HU)

A Cogito a hatékony tanulást segítő közösségi platform, amin keresztül a diákok közösen készítenek jegyzeteket, amiket a tanáraik is ellenőrizhetnek. Máris 800 diákkal dolgoznak együtt a termék fejlesztésén, céljuk 5 éven belül elérni a felsőoktatásban tanulók 70 százalékát.

Photon (HU)

Fotósokat és videósokat közvetítő online ügynökség. A Photon nem egyszerűen közvetít: a megfelelő munkaerőt a megfelelő projekttel párosítja össze.

Innobie (HU)

Díjnyertes magyar innováció, mely a kiterjesztett valóság segítségével teszi élményszerűbbé az oktatást. A vajdasági egyetemisták által alapított Innobie 2018-ban megnyerte a Microsoft Imagine Cup hazai fordulóját, és bejutott a globális döntőbe.

Chat (HU)

Online ügyfélszolgálatot fejlesztő csapat. A Wellcome.Chat segít a vállalkozásoknak az ügyfélelégedettség növelésében, valamint új üzleti lehetőségek megszerzésében. Szolgáltatásuk alapja egy felhasználóbarát chat-ablak, ami bármilyen weboldalba beágyazható, és regisztráció vagy bejelentkezés nélkül használható.