Vállalkozásoddal megváltanád a világot és már nem csak az ötlet szintjén jársz? Akkor itt kell jelentkezni!

A Design Terminal január 15-től megnyitja a jelentkezést tavaszi Mentorprogramjába. A leginnovatívabb startupok, melyek skálázhatóak és profitorientáltak, ugyanakkor termékükkel, szolgáltatásukkal jelentős pozitív hatást gyakorolnak a társadalom egészére, három hónapos vállalkozásfejlesztésen vehetnek részt. Olyan nemzetközi cégekkel is együtt dolgozhatnak, mint a BlackRock vagy a Knorr-Bremse.

Az előző évekhez hasonlóan a Design Terminal 2019-ben is azokat a kezdő vállalkozásokat fejleszti, akik a technológiai innovációt a társadalom jóllétének javítására használják olyan fókuszterületeken, mint az egészség, környezet, közlekedés és foglalkoztatás.

A három hónap alatt a csapatok cégként is fejlődnek, de megtanulhatják, hogy hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. A Design Terminal termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben nyújt segítséget, de szervezeti és jogi hátterükre vonatkozóan is kapnak tanácsokat a vállalkozások. Mindezek a fejlesztések hozzásegítik a csapatokat, hogy készek legyenek potenciális befektetők bevonására.

A program erőssége a startupokat segítő, hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat. A mentorálás során igazi családias közösség alakul ki, számos workshoppal, négyszemközti megbeszélésekkel, szabadidős, közösségépítő programokkal. Emellett a csapatoknak közösségi irodát biztosítanak, ösztöndíjat kaphatnak, megismerkedhetnek a legjobb hazai és külföldi befektetőkkel, illetve nagyvállalatokkal.

Az idei Mentorprogram különlegessége, hogy azok a női vállalkozók, kismamák és kisgyermekes anyukák, akik egyben startup alapítók és a beválogatott csapatok között vannak, plusz ösztöndíjban részesülnek.

Jelentkezni a honlapon, 2019. február 18-ig lehet, a pontos technikai információk is itt találhatók a programhoz kapcsolódóan.

A Mentorprogram különlegessége, hogy kifejezetten olyan vállalkozásokat segít, akik üzleti megoldásukkal valamilyen társadalmi probléma megoldásához is hozzájárulnak. Az elmúlt évek mentoráltjai között szerepelt a kerekesszékesek közlekedését segítő Route4U, az energiatermelő utcaburkolatot fejlesztő Platio, a sürgősségi betegellátást könnyítő GyermekSOS, mely eddig 11 ezer szülőnek segített vagy a látássérülteket az olvasás öröméhez juttató GlovEye. A tehetséggondozó programot, melyet 2014-ben az Európai Bizottság is kitüntetett, hazai és nemzetközi nagyvállalatok mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is támogatja.