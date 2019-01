Figyelem innovátorok: megindult a jelentkezés a Sparklab laborjába

A jövőben egyfelől az eddigi mentorszerepet kiegészítve a Sparklab csapata aktív partnerként vesz részt az életminőség-javító technológiai projektek megvalósításában. Másfelől kibővül a program jelentkezői köre is: a startupok és a vállalati kezdeményezések mellett magánszemélyek is jelentkezhetnek kezdeti, vagy akár már érett fázisban lévő projektjeikkel. A Sparklab január 14-étől várja a leendő partnerek ötleteit.

Az NN Biztosító 2017 februárjában indította útjára startupinkubátor programját, a Sparklab by NN-t, hogy támogassa az emberi életminőség javítását szolgáló technológiai ötletek megvalósulását. Az azóta lezajlott két inkubációs körbe összesen több mint 44 országból jelentkeztek az együttműködésre nyitott startupok és vállalatok. Az elmúlt két évben így a Sparklab olyan forradalmi megoldásokhoz nyújtott mentortámogatást, amelyek többek között egészségügyi problémákkal is foglalkoztak, mint az inzulinrezisztencia, a mozgásszervi betegségek vagy a gyermekkori elhízás. Mindezekre tapasztalatokra építve a Sparklab január 14-étől megújult stratégiával igyekszik támogatni ötletek megvalósítását.

– fogalmazott az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója. Sztanó Imre hozzátette:

„Ehhez két alapvető újítást vezetünk be a programban: egyfelől még közvetlenebb, gyakorlatibb támogatást nyújtunk a projektcsapatoknak, másfelől pedig továbbszélesítjük a jelentkezők körét. Utóbbi változtatással munkatársainkat is szeretnénk még inkább motiválni és támogatni ötleteik megvalósításában, legyen szó termékeink, működésünk vagy épp az ő munkahelyi életminőségük továbbfejlesztéséről”.

Ennek érdekében a Sparklab a korábbi inkubációs modellben nyújtott termék- és üzletfejlesztési, valamint marketingmentor tevékenységen túlmenően nagyobb fókuszt helyez az ötlet megvalósításához szükséges többletkompetenciák és erőforrások biztosítására. A program a lean startup, az agilis, valamint az investment readiness level módszertan felhasználásával kíséri végig az ötleteket, az NN csapata aktív partnerként vesz részt a koncepció és üzleti modell kialakításában és validálásában, valamint a piaci tesztelésben. A projektek megvalósítását a kezdeti fázisban lévő ötletek esetén MVP-készítésig kíséri, majd az érett szakaszban járó kezdeményezések felskálázását, nemzetközi piacra lépését is támogatja a program.

„A frissített stratégiában jócskán kibővítjük a korábbi mentortevékenységünket, amely természetesen továbbra is fontos eleme a programnak. A Sparklab programjában így sor kerül az előzetes piackutatásra és igényfelmérésre, az ügyfélközpontú termék- és szolgáltatástervezésre és a teljes körű erőforrás-tervezésre is. Az új modellben emellett még szélesebb körben várunk jelentkezéseket: a startupok és vállalati partnerek mellett a magánszemélyek kezdeményezései előtt is megnyitjuk az innovációs labor kapuit a korai fázisú ötletektől kezdve akár érett fázisban lévő megoldásokig”