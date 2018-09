Bitcoin alapú hitel? Akármilyen furcsán hangzik, ez a magyar projekt pontosan ezt kínálja nekünk

A projekt 2.5 millió dollárt vont be a korábbi, meghívásos befektetési körben. A magyar alapítású blockchain megoldás a bankok számára teszi lehetővé a kriptovaluta fedezetű hitelezést.

Aki már hallott a kriptovalutákról, az tisztában van extrém volatilitássukkal és az azt övező spekulációkkal. Gyengébb árfolyam mellett senki sem szeretne megválni meglévő kriptovalutáitól, ugyanis a legtöbb kriptohívő arra számít, hogy hosszú távon emelkedik az értékük. Előfordulhat azonban, hogy rövidtávú likviditási problémák kezelése érdekében szükségessé válik az eladásuk. Talán utópisztikusan hangzik, de az INLOCK kriptovaluta-fedezetű FIAT (euró, dollár vagy bármilyen nemzeti valuta) hitelekkel lehetőséget biztosít arra, hogy szabadon elkölthető pénzhez juthassunk kriptónk eladása nélkül. Segítheti a könnyebb megértést, ha időgépként tekintünk a megoldásra: a kriptopénz mostani eladása helyett – annak fedezetként való felhasználása lehetőséget ad arra, hogy akár hat hónappal kitolhassuk a végleges döntést. A 10-180 napig terjedő futamidejű hitelek igénybevételével a visszafizetéskor – a fedezet lekötéskori értékén – ismét birtokba vehetjük kriptopénzt, így realizálva az esetleges árfolyamnyereséget.

Előttük már sokan próbálkoztak megoldani a kriptofedezet alapú hitelezés problémáját, de egyik szereplőnek sem sikerült átütő eredményt elérni, mivel teljesen félreértették a lényeget; ahelyett hogy szembe mennének a szabályozással, az INLOCK a már felügyeleti engedéllyel rendelkező hitelezőkkel működik együtt, akik képesek biztosítani a hitelezéshez szükséges pénzügyi forrásokat is. A rendszerben a kedvező kamatokat pedig az garantálja, hogy a pénzintézetek versenyeznek a hitelt felvevőkért.

Szeptember 15-én indul az INLOCK ICO (Initial Coin Offering), melynek során a vásárlók a platform alapját képző tokeneket (ILK) előre megvehetik. Jelenleg a főbb kriptovalutával és euróval is be lehet szállni az ígéretes projektbe. A tokeneket egyfajta kuponként kell elképzelni, amivel a platform használati díjat fizethetjük meg. Az ökoszisztéma alapja a gondosan és aprólékosan kidolgozott token modell, amelynek megtervezésével az INLOCK csapata hónapokat töltött. Csabai Csaba, az INLOCK ügyvezetője amellett, hogy a hazai kripto-szféra egyik legjelentősebb szereplője, évtizedekre visszanyúló IT biztonsági- és pénzügyi rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalatával felvértezve viszi nemzetközi sikerre a projektet.

Az INLOCK idén januárban indult, mára elkészült a működő MVP (minimális működő termék) demó, és eddig mintegy 2,5 millió dollárral támogatták a korai magánbefektetők, ezzel is bizalmat szavazva a projektnek. A magyar pénzügyi szolgáltató, a VirPAY az INLOCK első intézményi hitelező partnere, aki egyben számlavezető szolgáltatást is nyújt a platform ügyfeleinek.

Tokay Máté, (COO – Bitcoin.com), az INLOCK tanácsadóinak egyike így nyilatkozott:

“A legtöbb iparághoz hasonlóan a kripto-világban is az számít, hogy ki vagy, mit tudsz, és képes vagy-e eredményeket felmutatni. Biztos vagyok benne, hogy az INLOCK nagyszerű csapata és átlátható megközelítésük segíti a kriptovalutával biztosított hitelek elterjedését és ezáltal a kriptopénzek népszerűségét. Csaba szakmai sikerekkel övezett múltját ismerve teljes nyugalommal álltam be a projekt mellé – tudva, hogy közös munkával el fogjuk érni a kitűzött céljainkat.” „Mielőtt egyáltalán elkezdhetnénk a kriptovaluták tömeges adaptációjáról beszélni, először sokkal könnyebben használhatóvá kell tennünk azokat. A pénz – mint fizetőeszköz – egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy bármit vásárolhatunk vele, egy társadalmon belül általánosan elfogadott közös elszámoló egységként szolgál. Mivel a kriptovaluták költhetőségét nagyban megnehezíti az extrém árfolyamingadozás, így sokakban felmerült az igény, hogy hitelt vehessenek fel, ezzel megőrizve a jövőbeli profit potenciált. Az INLOCK ezt a szakadékot hivatott áthidalni, a bankok és a kriptovaluta tulajdonosok között úgy, hogy közben a felhasználók élvezhetik mindkét világ valamennyi előnyét.”

– tette hozzá Csabai Csaba.

Az INLOCK csapatának sikerült kidolgoznia az úgynevezett (trustless) “bizalmat nem igénylő letétkezelést” Ezáltal technológiailag szavatolni lehet a fedezet sérthetetlenségét a teljes futamidő alatt. A fejlesztések továbbra is folynak, a Közép-Kelet Európai régió egyik kripto ATM gyártó- és üzemeltető vállalatával kötött együttműködési szerződés értelmében a két csapat immár annak megvalósításán is szorgoskodik, hogy kriptoATM terminálokból is elérhető legyen az INLOCK rendszere, így a közeljövőben akár kripto-fedezetű hitelt is lehessen felvenni az ATM-en keresztül.