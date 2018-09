Ezekre van szüksége a mai Startupoknak: Bővül a Start it @ K&H inkubátor

Az egyszerre tíznél is több csapatot minimum fél évig mentoráló inkubátorba szeptember végéig jelentkezhetnek azok a startupok, akiknek az innovatív ötletük prototípusa és a vállalkozó kedvű társak már megvannak, „csupán” azt nem tudják, hogyan lépjenek a nemzetközi piacra.

Ismét bővíti startupjainak csapatát a Start it @K&H program, amely egyidejűleg több mint tíz csapatot tud legalább fél évig aktívan inkubálni. Teszi mindezt a legnagyobb belvárosi irodaterületet biztosító, “no share, no equity” inkubátorként.

„Sok ember ébred arra, hogy van egy korszakalkotó ötlete, ám teljesen más képességek szükségesek az ötlet kitalálásához, mint a megvalósításhoz. Több mint 30 éves nagyvállalati tapasztalattal a hátunk mögött jól látjuk, hogy milyen fázisai vannak, milyen üzleti tudás és kapcsolati tőke kell egy sikeres vállalkozás megvalósulásához. Az ingyenes vállalkozói infrastruktúra mellett ezért folyamatos képzést, szakmai rendezvényeket, dedikált iparági mentorokat és nemzetközi kapcsolatrendszert kínálunk a startupok igényeihez igazodóan, velük együtt gondolkodva”

– tájékoztatott Németh Balázs, a K&H Változáskezelés divíziójának vezetője, a Start it @K&H inkubátor program vezetője.

Kik jelentkezhetnek a Start it @K&H inkubátorba?

„Míg más vállalati alapítású inkubátorok jellemzően az adott iparágon belül fogadnak startupokat, addig a Start it @K&H program iparágfüggetlen. Ennek köszönhetően igen széles skálán mozog a startup-portfóliónk, ami egy rendkívül inspiráló légkört teremt a kreatív alkotó csapatok üzletileg is sikeres kiteljesedéséhez. Hazai és nemzetközi tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy jelenleg négy területen tudjuk leginkább segíteni a startupok fejlődését, ez pedig az FMCG szektor, az IoT és a blockchain technológia területe, valamint a társadalmi vállalkozások”

– emelte ki Németh Balázs.

Az inkubátorba 2018. szeptember 20-ig lehet jelentkezni, ám érdemes már előtte is felvenni a kapcsolatot, mert szeptember 11-én egy infoest keretében személyesen is lehetőség lesz találkozni és megismerni a már bent működő startupokat és az őket támogató mentorokat is. Az esemény emellett abban is segítséget nyújthat, hogy mire kíváncsiak a Start it @K&H szakértői, amikor elolvassák a startupok jelentkezését.

Jelentkezés és bővebb információ: startitkh.hu