Albérletkereső app, fenntartható foodtruck és okospénztárca. Vajon mi a közös ezekben?

Minden eddiginél több, összesen 96 hazai középiskolás vett részt a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarával stratégiai partnerségben megrendezett uSchool oktatási programban. A jövő startupjait építő fiatalokat 37 cég és az általuk delegált 84 mentor segítette, a program során 11 eseményen – személyes és távoktatásos képzésen, tréningen – vehettek részt olyan szervezetek jóvoltából, mint a KPMG, a Heim Pál Alapítvány, az Invendor Kft., az NN Biztosító innovációs programja a Sparklab by NN vagy a United Way Magyarország. A 40 budapesti és debreceni középiskolát képviselő diák-startupok közül az öt legjobb most pénteken, a Brain Bar Budapest konferencián versenghet a fődíjért. A program fővédnöke Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete.

Minden eddiginél több fiatal vett részt a uSchool oktatási programban: a 96 diákból álló 21 csapat a világ vezető vállalatai és startupjai által használt ötletfejlesztési megoldásokat ismertek meg, a való életben is használható üzleti ismereteket szereztek. A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary – BCCH) és az Invendor Tanácsadó Kft. stratégiai partnersége, a BCCH-uSchool Entrepreneurship Club keretében vonja be a diákok képzésébe a versenyszektor szereplőit. A május 27-i elődöntőn a szakmai zsűri kiválasztotta az öt legígéretesebb diákvállalkozást:

a GrEAT alkalmazással beolvashatjuk az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett allergéneket, így segít a tudatos és biztonságos választásban, ezzel jelentősen megkönnyítheti az élelmiszerallergiások életét,

a Dorm8 alkalmazása segítségével az egyetemi hallgatók egyéni igényeiknek megfelelő albérletet kereshetnek,

a Rekamé projekt célja, hogy megvalósítsa Magyarország első fenntartható food truckját: a csapat az élelmiszerhulladék minimalizálása érdekében olyan alapanyagokat használna a főzéshez, melyek szavatossági ideje a közeljövőben lejár,

a Mobile-Safe egy ujjlenyomat-olvasóval ellátott okospénztárca, amely GPS-es nyomkövetést is kínál bármilyen mobileszközről,

a LED csapat a beltéri falmászást forradalmasítaná LED fényekkel: a mászófalat, illetve a fényekkel kijelölt útvonalat a sportolni vágyók magasságához, testtömegéhez és ügyességéhez igazítaná, variálható nehézségi fokozatokat kínálna.

Más-más iparágakban látnak hazai és nemzetközi potenciált

A BCCH felmérést készített a programban résztvevő diákok körében arról, hol látnak globális és hazai piaci lehetőségeket, mit tartanak a sikerhez vagy épp kudarchoz vezető kulcstényezőknek, mit gondolnak a technológiai fejlődés várható hatásairól, valamint arról, véleményük szerint mennyiben készíti fel őket a piaci versenyre a közoktatás. Figyelemreméltó, hogy míg a uSchool-diákok a társadalmi fenntarthatóságban, az új kommunikációs megoldásokban és a játékfejlesztésben látják a legnagyobb globális üzleti potenciált, addig a magyar piacon az IT/telekommunikáció, a marketing, illetve az oktatás az a három terület, ahol szerintük egy startup sikeres lehet.

A felmérésben résztvevő diákok a technológiai fejlődéssel kapcsolatban inkább optimisták: közel felük szerint a mesterséges intelligencia megjelenése, a robotizáció és a digitális transzformáció előre viszi a társadalmat, mert könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát. Bő egyharmaduk tart attól, hogy a digitalizációval eltávolodhatnak egymástól az emberek, és csupán kevesebb mint negyedük aggódik amiatt, hogy a fejlődés társadalmi feszültségekhez vezet, mivel a robotok elveszik az emberek munkáját.

Úgy ítélik meg, a sikerhez leginkább kitartásra, problémamegoldó készségre, kreativitásra és piacfókuszú gondolkozásra van szükség, a kudarc legfőbb okai pedig a változástól való félelem, a lustaság, illetve a csapaton belüli konfliktusok lehetnek. Ennek fényében különösen fontos lehet, hogy a uSchool programban résztvevő diákok szerint a magyar oktatási rendszer leginkább három releváns területen hagy kívánnivalókat maga után: nem fejleszti eléggé a nyitott gondolkodást, a vállalkozói szemléletet és a problémamegoldó készséget.

Így segít az üzleti szféra

„A negyedik ipari forradalom, az egyre gyorsuló technológiai fejlődés világszerte új kihívások elé állítja a vállalatokat, a munkavállalókat, de a társadalmakat is. Az oktatási rendszerek általában nem tudnak gyorsan alkalmazkodni az ilyen ütemű változásokhoz, a gazdasági szférának viszont túlélése, további sikere miatt muszáj. Jól felfogott érdekünk, hogy a jövő vezetőit felkészítsük a következő évtizedek kihívásaira, és ebben a brit kamara feladata és küldetése, hogy a vállalatok szakembereit bekapcsolja ebbe a folyamatba. A uSchool programmal a gyerekek már a középiskolában megismerhetik az új, gyakorlatias, projektalapú gondolkodást, és az elmúlt hónapokban számos izgalmas startup-ötletet dolgoztak ki.”

– mondta Kalocsai Kinga, a BCCH elnökségi tagja.

A diákok munkáját segítő 84 mentor 37 szervezetet képviselt a nagyvállalati, a startup és a civil szférából, a klubok házigazdái a BCCH-n kívül a KPMG, a Heim Pál Alapítvány, az Invendor Kft., az SparkLab és a United Way Magyarország voltak. A kamara egyik tagja, a KPMG által befogadott februári startup-hétvégét több hónapnyi ötletfejlesztés követett. A döntőn a diákok vállalkozókból, befektetőkből és más érdeklődőkből álló közönség előtt mutathatják be kész projektjeiket. A legjobb üzleti ötlettel előálló csapat kijut Szlovéniába, a nemzetközi döntőbe, ahol a győztes nyereménye egy tanulmányút lesz a Szilícium-völgybe. A legjobb három csapat a szlovéniai világdöntőn is részt vehet, ahova idén már az Amerikai Egyesült Államokból is érkezik három diákvállalkozás.

“Vállalkozónak lenni egyfajta látásmód, hozzáállás kérdése is. Meggyőződésem, hogy nincs minimuméletkor, középiskolások is lehetnek vállalkozók”

– mindannyian tudjuk, hogy léteznek 18 év alatti milliárdosok.

“A uSchool Magyarország is büszkélkedhet remek példaképpel: a 2017. évi nyertes, a Photon alapítója nem csak valóban elindította vállalkozását, de egy inkubátorprogramba is bekerült, és komoly befektető is támogatja. Arra számítok, az idei csapatok közül is több sikeres vállalkozássá fejlődik. Bár a diákoknak szükségük van mentorra ahhoz, hogy megtegyék az első lépéseket, általában sokkal nyitottabbak a tanácsokra, mint a felnőtt startuperek. Idén első alkalommal a mentorokat is értékeltük, a diákok szavazhattak a szerintük legjobbakra. Úgy gondolom, a legkiválóbb mentorok nem csak tudásukkal és hozzáállásukkal, de kapcsolati hálójukkal is támogatták csapatukat a valódi üzleti lehetőség kidolgozásában,”

– mondta Imre Antonia, a uSchool Magyarország és az Invendor Tanácsadó Kft. ügyvezetője

“A uSchool egy remek kezdeményezés, amely a mentorprogramon keresztül összehozza a vállalkozó kedvű diákokat és azokat az üzletembereket, vállalkozókat, akik fontosnak tartják, hogy felkészítsék a jövő generációit az üzleti gondolkozásra és a piaci versenyre.”

– hangsúlyozta Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete.