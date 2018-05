Magyar hardver startupok már a nemzetközi siker küszöbén állnak

Eddig hazánkra is többé-kevésbé ez volt jellemző, viszont a közelmúltban egyre több magyar hardver startup jutott el a nemzetközi siker kapujába, vagy még tovább. Öt ilyen cég vezetője és a mögöttük álló befektetők számoltak be tapasztalataikról a Progress Bar meetup-sorozat május végi rendezvényen.

A Progress Bar programsorozat május végén megrendezett, Hardver Startup Showcase nevű eseményét Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyitotta meg, aki előadásában ismertette a hazai és uniós forrásból meghirdetett „Innovációs ökoszisztéma” felhívásokból tavaly támogatást nyert inkubátorok működési modelljének tapasztalatait. Hozzátette reméli, hogy az inkubátorok a legígéretesebb startupokat fejlesztve más, új hazai kutatás-fejlesztési kezdeményezésekkel is összekapcsolódnak. Továbbá nagy lehetőséget jelenthet a startupok és az országszerte nyolc helyen létrejött felsőoktatási-ipari együttműködési központok közös munkája is.

Ezt követően Dóbé Sándor, az Antenna Hungária stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója mutatta be az AHa! Brain Store vállalati akcelerációs programot, amely az első magyar hardver akcelerációs program és műsorgyártással, műsorszóró hálózatokkal, multimédiával, vezeték nélküli és felhő alapú megoldásokkal, illetve IT/telekommunikáció, Big Data és IoT területével kapcsolatos innovatív megoldások megvalósítását célozza.

Magyar hardver startupok áttörés előtt

Az esemény második felében két panelbeszélgetést is meghallgathattak a résztvevők. Olyan hardver startupok számoltak be tapasztalataikról, akik már valamely jelentős mérföldkövet túllépve elindultak a nemzetközi siker irányába. Az első panelbeszélgetésben a közelmúltban 38 millió dollárnyi (több mint 10 milliárd forintnyi) tőkebevonást megvalósító, önvezető technológiát fejlesztő AIMotive-tól Fehér Márton chip tech csapatvezető, az űrkutatásban utazó PuliSpace képviseletében Dr. Pacher Tibor csapatvezető, az okosgyűrűt fejlesztő Ringclock ügyvezetője és alapítója Somos Sándor, a robotika terén már jelentős nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező OptoForce ügyvezetője Dömötör Ákos, valamint az agrárium terén szenzoros megoldásokat kínáló PlantCT ügyvezetője, Árendás Csaba vettek részt. A startupok képviselői többek között arra is kitértek, hogy mi a különbség egy hardver és egy szoftver startup között, milyen befektetési nehézségekbe ütköztek, illetve a jelen értékelése mellett jövőbeli terveikről is meséltek.

A Progress Bar szervezői a befektetői megközelítésnek is teret adtak a rendezvényen. A második kerekasztal beszélgetésben részt vett Ács Zoltán az Arete, Balogh Péter a Baconsult, valamint Weibel Balázs az Intellitext képviseletében, akik mind egy-egy ÖKO_16 pályázat nyertes inkubátor képviseletében voltak jelen eseményen. A beszélgetés kitért az ÖKO_16 pályázat kritériumaira, illetve, hogy mi az elsődleges szempont egy befektető számára akkor, amikor eldönti, hogy egy startupot támogatni és fejleszteni szeretne.

Az esemény létrejöttét a Drukka Startup Academy, a Baconsult angyalbefektetői csapata, valamint az Arete egyaránt támogatta. A Nokia a helyszín biztosításával állt a startup közösség és a Progress Bar meetup-sorozat mellé.