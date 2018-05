Magyar győzelem Közép-és Kelet Európa legnagyobb energetikai versenyén

Közép-és Kelet Európa legnagyobb energetikai versenyén, az EIT InnoEnergy szervezésében megvalósult PowerUp! verseny hazai, május 8-ai döntőjén, a zsűri BES Európát találta Magyarország legjobb energiaipari, illetve tiszta energiával kapcsolatos fejlesztésekkel foglalkozó, kezdő vállalkozásának. A BES Európa Kft. célja, hogy forradalmasítsa a szennyvízről kialakult gondolkodásunkat. A megoldásukkal a víz csökkentett energiaszükséglet mellett is hatékonyan tisztítható és monitorozható. Emellett a technológia sajátosságának köszönhetően megújuló energia termelődik, amely hozzájárul az önfenntartó vízkezelés megvalósulásához.

A második helyezett az IoTrend lett, amely termelő létesítmények, irodaházak energiafogyasztását elemzi és optimalizálja mesterséges intelligencia segítségével, míg a harmadik helyet a ViddL szerezte meg, akik a fejlesztésükkel a csomagokat küldő embereket kötik össze futárokkal és személyre szabott szállítási lehetőségekkel, hogy a budapesti csomagszállítást még hatékonyabbá, gyorsabbá tegyék.

„A verseny célja az volt, hogy megtaláljuk azokat a globálisan is megvalósítható megoldásokat, amelyek leginkább képesek hozzájárulni az energiaszektor fejlődéséhez, az európai városok életminőségének javításához, továbbá a környezet tisztaságának növeléséhez. Ezeknek megfelelően a győztes csapat projektje valós piaci igényekre válaszolt.”

– hangsúlyozta Christo Balinow, a zsűri elnöke.

Huszonnégy közép-kelet-európai ország 299 startup vállalkozása vett részt a tiszta energiával foglalkozó, induló vállalkozások legnagyobb kelet-közép európai versenyén, a PowerUp!-on, amit idén negyedik alkalommal rendeztek meg. A budapesti országos döntőn a legjobb 10 startup mutathatta be innovatív megoldásait a zsűri, illetve a befektetők képviselői előtt. A jelentkezőket nem csupán a projektjük szakmai tartalma alapján bírálták el, hanem megvizsgálták annak üzleti jelentőségét is, a csapatban és a termékben rejlő potenciállal együtt. A zsűri tagjai között foglalt helyet Winkler Zsolt, a MOL-csoport Open Innovation HUB vezetője, Bertalan Zsolt, az MVM Csoport vezérigazgatói koordinátora, Török József, a Széchenyi Tőkealapkezelő Zrt. üzletfejlesztési és startup igazgatója, valamint Erdei Sándor, a DBH-Group alapítója.

A győztes csapat június 19-én, a prágai Žofín palotában találkozhat a versenyben résztvevő többi ország nyertesével, ahol a 30.000 eurós főnyeremény mellett, anyagi juttatásban részesül a második, illetve a harmadik helyezett is (10.000 és 5.000 euró értékben). A befektetői szemmel legígéretesebb projektek benyújtóit pedig meghívják az InnoEnergy Highway® akcelerátor programba is, amelynek keretén belül azok akár további 150.000 eurós támogatást is kaphatnak.