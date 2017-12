Egy informatikusok toborzását segítő cseh startup 5 milliós tőkeinjekciót kapott az influenza szezonban

A Techloop 2017 májusában startolt Magyarországon. Ez a speciális platform IT szakemberek munkakeresését segíti, immár a Springtide Ventures és a Rockway Ventures 5 millió eurós támogatásával. Ennek a „Series A” típusú tőkebefektetésnek köszönhetően a Magyarországon is elérhető Techloop folytatni tudja európai terjeszkedését.

A Techloop egy olyan virtuális tér, ahol a munkát kereső IT-szakemberek anonimitásuk megőrzése mellet kaphatnak állásajánlatokat a leendő munkaadójuktól. Sőt mi több, a Techloop-on keresztül elhelyezkedő informatikusok 500 eurós bónuszt kapnak. A startup jelentős mértékben nőtt a 2017-es évben, és jelenleg több mint 25 000 IT szakembert köt össze több mint 900 céggel Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Amióta a platform 2015 decemberében elindult, számos IT-specialista talált munkát a Techloop segítségével.

– mondta Joao Duarte a Techloop társalapítója és ügyvezető igazgatója.

– folytatta Duarte.

„A felmérések alapján 2020-ig az IT-szakemberek hiánya elérheti a 900 ezret. Már most is 10-ből legalább 4 informatikai cég szembesül nehézségekkel ezen a téren. Számunkra logikus lépésnek tűnik egy olyan innovatív vállalkozásba befektetni, mely hatékony megoldást kínál erre a problémára.“

– fejtette ki Marek Jablonsky, a Springtide Ventures ügyvezető igazgatója, mely cég a KKCG Investment csoport tagja.

Surman Domonkos, a Techloop magyarországi igazgatója a következőket fűzte hozzá:

„A 2017 májusi indulásunk óta már több mint ezer állásajánlatot kaptak a Magyarországon dolgozni akaró szakemberek a hazánkból regisztrált cégektől. A mostani tőkebefektetés pedig lényegesen segíti majd a további bővülésünket. A platform folyamatos tökéletesítésére irányuló fejlesztések pedig kézzelfoghatóak lesznek mind a partnercégeink, mind a több ezer regisztrált IT szakember számára.”

„Ahogy a régió többi országában úgy már itthon is sikerrel szolgáljuk ki SME és nagyvállalati partnereinket, amilyen például a LogMeIn vagy a Transferwise. Reméljük, hogy a jövőben még több magyar cég is felfedezi a platformunkat, mert meggyőződésem, hogy nekik is segíthetünk megtalálni az ideális IT munkaerőt”