Komoly innovációk kizárólag csapatmunkával érhetők el

Online fotóarchívumot építenek, harcolnak az élelmiszer-pazarlás ellen, új technológiák alkalmazásával keltik életre a klasszikus művészeteket és mesélik el történeteiket – csak néhány megoldás azok közül, amelyek felkerültek a New Europe idei százas listájára, amely évente a közép-kelet európai régió kiemelkedő innovátorait mutatja be. Az idei listát a mai napon tették közzé a bulgáriai Szófiában és a régió további négy országában.





A start-up ökoszisztéma alapja a társadalmi együttműködés. Ez magában foglalja a kölcsönös bizalom szintjét, az interperszonális készségeket, a csapatszellemet, ugyanúgy, mint a kockázatvállalás és a kudarc tapasztalatait. Ez azt jelenti, hogy a nyitottság és a kapcsolatok kiépítése kulcsfontosságú az egyes országok és a közép-kelet-európai régió egészének gazdasági fejlődéséhez.

A New Europe 100 célja, hogy az innovátorok olyan régiós hálózatát hozza létre, amely kölcsönös támogatást és ezáltal fejlődést eredményezhet. A 100 leginnovatívabb személyt és csapatot tartalmazó idei listát a mai napon Szófiában tették közzé. Ezzel párhuzamosan a New Europe hálózat innovátorainak szervezésében több eseményt is tartanak Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon.

Az idei döntősöket jellemzően csapatok alkotják – nem magánszemélyek. A szervezők szerint ez azt mutatja, hogy az innovációk jövőjét és sikerességét nagyban meghatározza a hálózati együttműködések minősége és gyakorisága.

„A növekedés az összefogás képességén alapul. Nem tudunk hosszútávú hatást elérni együttműködések nélkül. A New Europe 100 célja éppen ezért az, hogy összekösse a közép-kelet-európai régió legsikeresebb digitális vállalkozóit, aktivistáit és köztisztviselőit. A Res Publica partnereivel együtt elősegíti az innovátorok közötti együttműködést, így egyéni sikereik egy nagyobb globális történet részévé válhatnak”

– mondta Wojciech Przybylski, a Res Publica Alapítvány elnöke, a projekt kezdeményezője.

Ebben az évben 6 magyar szerepel a New Europe 100 listán. Közülük a leginnovatívabb csapatmegoldások közé tartozik a Fortepan – archív fotók online galériája, bárki által ingyenesen hozzáférhető és szabadon felhasználható képekkel; a Platio csapata (Sziszák Imre, Ilyés Miklós, Cseh József), akik újrahasznosított anyagokból készülő burkolatok fejlesztenek; vagy Békéssy László és P. Tóth András közös projektje, az anyanyelven online programozási kurzusokat kínáló CodeBerry.

Tamási Miklós, Fortepan Divák Ádám, Ottlik Dávid, Synetiq Békéssy László, P. Tóth András, CodeBerry Sziszák Imre, Ilyés Miklós, Cseh József, Platio Feledy Botond, Kitekintő.hu Szabó Balázs, Nyikos Gergő, Varga Péter, Konetik

Immár negyedik alkalommal állítják össze a New Europe százas listáját.

„Az idei kiadás középpontjában a csapatjáték állt: ahhoz, hogy az innovációk a digitális gazdaság fenntartható mozgatórugójává váljanak regionális együttműködések és kapcsolatok kiépítésére van szükség. Régiónk globális sikere a technológiai erőfeszítések összehangolásával, a tudás és a tapasztalat megosztásával, valamint a közép- és kelet-európai érdekek közös képviseletével segíthető elő. Mindez nagy mértékben hozzájárulhat a régió innovációs sikereihez, támogatva az ambiciózus vállalkozók kísérletezésre való nyitottságát és kockázatvállalási kedvét”

– mondta Marta Poślad, a Google kelet-közép-európai közpolitikai és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője.

A New Europe 100 célja a közép-kelet-európai régióban dolgozó innovátorok megerősítése, hogy lehetővé tegyék számukra az együttműködés és fejlődés hatékonyságát.

„Rendkívül inspiráló számunkra, ennyi kreativitást, innovációt és vezetői szakértelmet látni Közép-Európában. A New Europe 100-as listájának negyedik kiadása is ezt igazolja. A kezdetektől fogva hittünk abban, hogy az innovatív ötleteket állítsuk a regionális együttműködések középpontjában. Meggyőződésem, hogy minél többet fektetünk a hazai innovátorokkal kialakított partnerségbe, annál erősebbek és sikeresebb leszünk mint közösségek és régiók”

– mondta Beata Jaczewska, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatója.

A New Europe 100 célja, hogy régió szerte azonosítsa és bemutassa a pozitív változások éllovasait. A projekt a Res Publica, a Google a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Financial Times szervezésében, továbbá számos jelentős régióbeli intézmény és partner együttműködésével valósult meg.