Magyar startup, amire érdemes odafigyelni: Bemutatkozik az Aeriu

A négyfős budapesti szoftver cég CEO-jával volt szerencsém egy délelőtti üdítő mellett személyesen is elbeszélgetni a cégről, jövőképről és megoldásokról.

„Kereskedelmi forgalomban kapható drónok segítségével tesszük hatékonyabbá a leltározás folyamatát, illetve minden olyan folyamatot, ami a raktárakban automatizálható. Jelenlegi referenciaméréseink alapján ötször gyorsabbak vagyunk, mint az emberek és a 99%-át megspóroljuk az elhasznált energiának, ugyanis jelenleg ezekhez a folyamatokhoz targoncákat használnak, amivel egy kosárban felemelik az embereket 10-15 méter magasba (általában két embert), illetve van, aki a targoncát vezeti (ez összesen három ugyebár), akiknek a kiváltása a mi megoldásunkkal véghez vihető. Emberben, munkaórában is nagyot tudunk ezzel spórolni a cégeknek, illetve az emberi mulasztás is kiküszöbölhető ezáltal, hiszen a drón nem hibázik.”

– mondta Ellenrieder Gergely

A pénz és idő megspórolásán kívül pedig talán az egyik legfontosabb az egészben, hogy sokkal biztonságosabbá teszik ezzel a megoldással a munkakörülményeket egy olyan területen, ahol elképesztő hiány van. Emellett egyáltalán nem elhanyagolható az sem, hogy ezzel egy kicsit végre izgalmasabbá lehet tenni a raktáros hétköznapokat, illetve egy teljesen új munkaterület nyílik meg ezáltal, amit nevezhetünk akár ’raktári drónkezelőnek’. Ez az ötlet olyan szinten sikeres, hogy már komoly érdeklődéssel fogadták a bútoriparban, autóiparban, élelmiszeriparban, valamint a gyógyszeriparban a cég szoftverét.

Egyelőre az irányításhoz egy ember szükséges, viszont hosszútávon a cég víziója az, hogy olyan szoftvert készítenek, amellyel a drón magától, emberi beavatkozás nélkül végezheti majd el a leltári munkákat. Viszont, amíg ez elkészül, addig a szerencsés raktárosnak (akire ez a feladat hárul), meg kell tanulnia használni a drónt. Mivel ezek kereskedelmi forgalomban kapható, úgymond nagyon ’user friendly’ cuccok, ezért mindösszesen egy 2×8 órás gyorstalpaló tanfolyam segítségével el lehet sajátítani a kezelését, amit amúgy az Aeriu biztosít a cégeknek.

A szoftver maga iOS alapú, azaz a kontrollerbe helyezett iPhone-on keresztül lehet irányítani a drónt, illetve magát az appot kezelni. Leginkább az adatbiztonság miatt nincs még Androidos verzió, de mivel eleve nem ez az irány, ezért a későbbiekben az almás felület is elhagyható lesz.

„Nem más, mint az, hogy személyes intelligenciája legyünk a raktáraknak, ezért egy AI fejlesztésének irányába léptünk tovább, mert nem csak az az igény, hogy vonalkódokat olvasson be, hanem az is, hogy képfelismerésen keresztül azonosítani tudja az adott termékeket, valamint le is tudja azokat számolni, ami jelenleg a technológia határán lévő történet. Szerencsére van kapacitása a csapatunknak, de mindenképp szeretnénk partnerséget kötni más cégekkel is, illetve befektetőket is keresünk pontosan azért, mert egy olyan technológiáról van szó, ami nem csak Magyarországon egyedülálló, hanem sehol a világon máshol sincs még bevezetve.”