Bemutatjuk a nyár slágerét: Online hajóbérlés a Balatonon

Gőzerővel dübörög nyár és ezzel párhuzamosan a vitorlások is ellepik a Balatont. A magyar tenger reneszánszát éli a turisták, pihenni vágyók körében. A tó pedig elválaszthatatlanul összekapcsolódik a hajózással. A Boatly nevű magyar startupnak köszönhetően mostantól bárki pofonegyszerűen, néhány kattintással bérelhet magának vitorlás, vagy elektromos hajót a neten. A szolgáltatás, mely a nyár nagy kedvence lehet, egyelőre a Balatonon érhető el.

Egyre népszerűbbek a különböző megosztáson alapuló (sharing economy) szolgáltatások itthon is. A fuvarmegosztók használata már napi rutinná vált sokak körében, de cserélhetünk könyvet, vagy videojátékot, igénybe vehetünk professzionális takarítást, vagy textiltisztítást, de akár bérelhetünk szerszámokat, háztartási- vagy sporteszközöket, különböző magyar szolgáltatóknak köszönhetően.

A frissen alapított Boatly nevű magyar startup pedig ugyanezt a modellt alkalmazza a hajóbérlés területén. Az online platformon keresztül magánszemélyek, vagy cégek is bérbe adhatják hajóikat kapitánnyal együtt vagy anélkül.

„Egy startup verseny felhívása adta az ötletet, melyre olyan sharing economy szolgáltatók nevezését várták, melyek egy eddig még kiaknázatlan területen honosítják meg a megosztás alapú modellt. Mivel szeretek vitorlázni, kézenfekvő volt, hogy ezen a téren próbálunk meg elindulni. Magyarországon nincs még hasonló szolgáltatás, az Egyesült Államokban és Franciaországban van néhány startup, ami ezzel foglalkozik, viszont óriási még a piaci potenciál nemzetközileg, amit mi is szeretnénk kihasználni a későbbiekben”

– fogalmazott Deák Márton, alapító.

Jelenleg már hét hajó közül lehet választani az oldalon, de a szám folyamatosan bővül, a Boatly célja pedig az, hogy a balatoni kínálat elérje az ötven hajót. Ahhoz, hogy a hajótulajdonosok bérbeadásra kínálhassák vízi járművüket az online felületen, Hajózási Engedélyre van szükség, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a Boatly-val kell kötniük egy üzembentartói szerződést, a cég pedig felvezeti hajózási engedélyébe a hajót. Az ezzel kapcsolatos adminisztratív ügyintézést és költségeket a Boatly vállalja.

„A Boatly egy kiváló lehetőség a tulajdonosok számára, hogy azokban az időszakokban, amikor éppen nem használják hajóikat, pénzt keressenek a bérbeadással, amivel hozzá tudnak járulni a fenntartási költségekhez. A felhasználók számára pedig ennél kényelmesebb megoldás nincs, hiszen mindössze néhány kattintással, akár otthon a kanapéról is ki tudják választani és le tudják foglalni a kívánt hajót”

– fűzte hozzá Deák Márton.

A vállalkozásban már egy magyar kockázati tőke alapkezelő, a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap is fantáziát látott, így be is fektetett a cégbe.

„Az idei évben szeretnénk felmérni az ötletünk létjogosultságát a Balatonon, hiszen nem kérdés, hogy a hajózás, főként a vitorlázás egyre népszerűbb, így rengetegen szeretnének alkalmanként hajót bérelni. Jövőre a tervek szerint már további európai tavakra is kiterjesztjük szolgáltatásunkat, tengeri hajózásban viszont a piac telítettsége és a bérbeadással járó nagyobb kockázatok miatt nem gondolkodunk. Hosszú távon pedig szeretnénk az európai hajóbérlési piac meghatározó szereplőjévé válni”

– tette hozzá az alapító.