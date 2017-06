Hazai győzelem a nemzetközi Blastoff startup versenyen!

Teltház előtt zajlott a Blastoff fergeteges hangulatú döntője a Brain Bar Budapest harmadik napján, ahol a tíz döntős csapat egyenként három percben prezentálhatta ötletét.

A neves befektetőkből és szakemberekből álló zsűritagok a Chempass csapatának ítélték oda a fődíjat, amely így a Power Angels 150 000 eurós befektetési ajánlatával és az OXO Labs féléves akcelerátor programjával lett gazdagabb. A csapat az egyik különdíjat is megnyerte, amelynek keretében egyéves ingyenes hozzáférést kap a Microsoft Azure felhőszolgáltatásához. A Chempass egyedülálló módon teszi lehetővé a kémiai folyamatok modellezését és új vegyületek tervezését, a szoftver a tervek szerint idén nyártól lesz elérhető. A magyar startup győzelme azért is kiemelkedő, mert idén több mint száz csapat jelentkezett a versenyre. A nevezések nem csupán a kelet-közép-európai régió országaiból, hanem Indiából és az Egyesült Királyságból is érkeztek.

A Kontra Chess egyedülálló in-play fogadási rendszert használva élénkebb és dinamikusabb élményt nyújt a sakkozók számára. A sakk megújítása két különdíjat is hozott a csapat számára; a Google jóvoltából részt vehet egy egyhetes Launchpad Start programon, valamint fél évig igénybe veheti az ENGINY integrált kommunikációs szolgáltatásait.

A vHeart az Impact Works különdíját nyerte meg, amely féléves kommunikáció coaching szolgáltatást biztosít. A telegyógyászati platform okostelefonhoz vagy tablethez kapcsolódva folyamatos kommunikációs csatornát hoz létre a betegek és kardiológusaik között, és szükség esetén azonnali diagnózist, valamint további teendőkre vonatkozó ajánlást is nyújt.