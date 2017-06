Mi a Blastoff mezőnyében a legfőbb motiváció?

Az, hogy milyen startupok adták be jelentkezésüket a közép-kelet-európai régió legrangosabb versenyére, a jelenlegi startup szcénába is enged némi bepillantást. A válaszadók nagy része csapatban dolgozik, közel 40 százalékuk öt vagy annál több taggal bír, míg nagyjából ugyanez az arány a két vagy három fős csapatoknál, 10 százalékuk viszont teljesen egyedül viszi a projektjét. A húszas-harmincas korosztály számára a leginkább vonzó a verseny, a jelentkezettek háromnegyede 24-35 év között van. A csapatok 77 százaléka túlnyomóan férfiakból áll, ám közel ötödüknél egyenlő a nemek aránya.

Magyarország mellett többek között Horvátországból, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából, sőt Indiából és az Egyesült Királyságból is voltak jelentkezők. Sokaknak nem ismeretlen már ez a terület, ugyanis a válaszadó csapatok több mint felében vannak olyan tagok, akiknek nem a jelenlegi az első projektje. A startupok harmadának már terméke, ugyanekkora arányuknak pedig már ügyfelei is vannak. 44 százalékuk prototípussal a kezében vágott neki a versenynek, míg negyedük a megvalósítani kívánt ötlettel.

A startupok közel 60 százaléka egy későbbi sikeres befektetés reményében vágott neki a versenynek, a győzelem maga csak 23 százalékuknak fontos, míg 13 százalékuk kapcsolatépítési lehetőséget látott benne.

„Miközben tudatosan is céloztunk a verseny kommunikációja során egyes országokra és szegmensekre, nagyon fontos látni a visszajelzésekből, hogy kiknek sikerült a figyelmét felkeltenünk. Nagyon örülünk annak, és ebben az OXO Labs befektetési szakértői is egyetértenek, hogy idén kifejezetten erős mezőny állt össze, jobbnál jobb projektekkel. Fontos ugyanakkor látni a további elmozdulási lehetőségeket. Számomra az jelenti a legnagyobb örömet, ha kifejezetten ritkán versenyző startupok is jelentkeznek”