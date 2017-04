A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Az első magyar vállalati startup akcelerátor program, a Telenor Accelerate 5 ígéretes hazai startup programját támogatta 150 millió forint összértékben. A Zoi néven futó startup egy okosbicikli fejlesztésével nevezett a versenybe, a programot követően pedig most a Jövő Utcája kiállításon be is mutatja saját fejlesztésű okosbiciklijének prototípusát.

Április 22-én és 23-án az IBM Budapest Lab és a Prezi ingyenes kiállítást szervez Budapest belvárosában, a Madách Téren. A rendezvényen bemutatkozó cégek és startupok testközelből kívánják szemléltetni, hogy a közeljövőben miként változtatja meg életünket a technológia, mik lehetnek a közeljövő áttörő innovációi. A kiállítók között megtalálható a Bosch, az EPAM, a Nokia, az Accenture, a Prezi vagy a thyssenkrupp. A Telenor a magyar partnercégével fejlesztett legfrissebb MyTV-megoldásokat mutatja be, amelyek a televíziózás, a film- és sorozatnézés jövőjét hozhatják el, legyen szó mobileszközről, számítógépről vagy az otthoni nagyképernyőről – a rugalmas MyTV-szolgáltatás minden felületen kényelmes elérhetőséget biztosít az internetes tévézés szerelmeseinek.

A Jövő Utcáján szintén kiállítóként lesz jelen a Telenor közelmúltban zárult startup programjának egyik győztese, a projektjét Moow néven elindító Zoi. A fiatal csapat projektje egy különleges, saját fejlesztésű és összeszerelésű okosbicikli. Az ötletből kifejlődött első prototípus a tervezőasztal és a műhelymunkák után a Jövő Utcája rendezvényen mutatkozik be elsőként a nagyközönség előtt.

„Az a megtiszteltetés ért minket, hogy ezen a baromi menő eseményen mutathatjuk be publikusan a készülő okosbiciklink első prototípusát. Aki szívesen megnyomogatná, netán rátenné az ülepét, vagy csak megnézné, miféle jószág lesz ez, azt várjuk szeretettel szombaton és vasárnap”

– adta hírül Facebook-oldalán Ienciu János, a Zoi alapítója.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Jövő Utcája rendezvényen számos színvonalas innováció között a Telenor saját terméke, a MyTV is megjelenik, hiszen folyamatosan arra törekszünk, hogy a felhasználóink fejével gondolkozva az igényeikre szabott megoldásokat dolgozzunk ki a legújabb technológiák segítségével. A Telenor Accelerate-nyertes Zoira igazán büszkék vagyunk, bízunk benne, hogy az Accelerate után akár nemzetközi piacon is további sikereket érhet el a csapat”

– tette hozzá Takács Zoltán, a Telenor innovációért felelős alelnöke.



További részletek a kiállításról: https://craft-conf.com/street-of-the-future