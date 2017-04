Gasztro- és életmód-forradalom a 2017-es Startup Safary-n

A mozgás és az egészség, a fenntartható vállalkozások és a tudatos élet, a kulináris oktatás és a nők üzleti életben betöltött szerepét járják körül a beszélgetések április 20-án és 21-én a Loffice-ban, a Startup Safary keretében megrendezésre kerülő eseménysorozaton.

A jövő női vezetői

Hazánkban a gazdaságilag aktívak közel fele nő, a vezetők és a vállalkozók között mégis messze túlsúlyban vannak a férfiak. Hogy ez az arány hogyan változtatható, milyen szerepe van ebben a mai vezetőknek, vagy hogy lehet-e családot alapítani karrier mellett – mind nyitott kérdések. Olyan sikeres és elismert felsővezetők vitatják meg a “Future Leaders – nŐk a jövő vezetői” panelben a jövő női vezetőinek támogatási kérdéseit, mint Blaskó Nikolett, az ACG ügyvezetője, Czakó Borbála, a Ernst & Young globális partnere, Zolnay Judit, a MetLife vezérigazgatója, Heal Edina, a Google magyarországi vezetője, Simó György, a Day One Capital ügyvezető partnere, Varga Zoltán a Centrál Médiacsoport vezérigazgatója és Batta Barnabás, a MITTE Communications stratégiai igazgatója.

Gasztro vállalkozások itthon

Hogyan lehet egy kiló lisztből 40 millió darabos tortarendelésig eljutni? Garázsblogból Magyarország legnépszerűbb gasztromagazinját felépíteni? Magántőkéből államilag akkreditált gasztronómiai oktatást megreformálni? A gasztronómia blokkban bemutatkozik a Cake Shop Budapest, a NoSalty gasztromagazin, a Budapest Makery és a Culinary Institute of Europe. Beszélgetünk a frissen hazánkba érkezett VizEat csapatával, akik egy elsősorban turistákra fókuszáló, nemzetközi, professzionálisan építkező platformot építettek fel. És hogy ne csak a fővárosi gasztro helyzetről legyen szó, a vidéki vendéglátásról, trendekről, a klasszikusok újragondolásáról és a szakma szépségeiről szól a “Gasztro vállalkozások vidéken” című kerekasztal, melynek keretében olyan vendéglátóhelyek kulisszatitkaiba kaphatunk betekintést, mint a Káli-Kapocs, a Bori Mami, a Nomád Hotel & Glamping és a PalKonyha.

Életformából vállalkozás

Az életmód vállalkozások között mutatkozik be a legszexisebb mozgásforma, a Beautyrobic, amely a nőiesség megélésében nyújt segítséget, illetve a Be Positive Way kezdeményezés, akik követőiket az önfejlesztésben és a motiváció megtalálásában támogatják. Megismerhetjük a PetersPlanet.travel filozófiáját, ami arra épül, hogy alapítója egész életében utazhasson. Betekintést kapunk a startupper életmód legnagyobb kockázataiba, és személyes történeteket ismerünk meg ezek megelőzéséről.

Mi is az a Startup Safary?

Berlinből 2012-ben indult kezdeményezés, melynek célja a startup világ megismertetése a szélesebb közönséggel illetve a piaci szereplők közötti kapcsolatok bővítése. A cégek egy vagy két napra kinyitják kapuikat az érdeklődők előtt, és programokat szerveznek szakmabelieknek, potenciális befektetőknek, álláskeresőknek, pályaválasztás előtt állóknak. A Startup Safaryt eddig Európa több mint tíz városában rendezték meg Párizstól Athénig. Budapesten tavaly tartották az első ilyen eseményt közel 3 ezer résztvevővel.

Facebook események listája az alábbi linken:

https://www.facebook.com/events/227121684430993/

Az eseményeken való részvétel regisztrációhoz kötött:

mate.nadi@loffice.hu