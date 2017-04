Facebook-biztosítós applikáció csinálhatja meg a magyar fintech forradalmat

A Kriph.io felgyorsítaná és egyszerűbbé tenné a biztosítások megkötését és a közösségekre bízná a biztosítási díjak felhasználását. A Kriph.io mellett a hazai fintech szcéna krémje is bemutatkozott az április 11- i FinTechShow-n, amelyen csaknem 300-an vettek részt a hazai pénzügyi világ számos területéről.

A Kriph.io lehet az új Prezi, vagy legalábbis nagy és sikeres utat járhat be, miután a legnagyobb hazai fintech seregszemlén a biztosítós, azaz insurtech alkalmazást találta a legjobbnak a szakmai zsűri. Az insurtech megoldásnak köszönhetően a mostaninál sokkal gyorsabb és jóval egyszerűbb lenne a biztosítási ügyintézés. Szota Szabolcs cégalapító elmondta, visszanyúltak a biztosítások gyökeréhez, és ismét visszahoznák a közösségi élményt a biztosításokba a modern technológiák segítségével (pl. a telematika, a BigData és a gamification területekről), amikkel lehetővé tennék az automatikus, tényleges használat alapú díjfizetést, a kockázatközösségek védelmét, illetve ösztönözni tudnák a biztonságos vezetést.

A Kriph.io alkalmazás 14 másik nagyszerű hazai startupot előzött meg a budapesti fintech seregszemlén.

„Csaknem 300-an vettek részt az első FinTechShow-n, ilyen sok érdeklődőt fintech esemény itthon még nem szólított meg”

– értékelte a rendezvényt Németh Monika, a szervező Fintech Group CEO-ja. Majd hozzátette, az itt bemutatkozó magyar fintech cégek pillanatnyi helyzetképet adtak arról a hatalmas és kiváló minőségű munkából, ami ma Magyarországon ezen a területen zajlik.

„Amikor néhány hónappal ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy Budapest legyen a régió fintech fővárosa, akkor azt az elhatározásunkat a FinTechShow-n bemutatkozó cégek, csapatok is megerősítették”

– mondta Hetényi Márk, az MKB Bank retail és digitális vezérigazgató-helyettese.

Szerinte a régi bankok a régi beidegződéseikkel és eszközeikkel nem lehetnek versenyképesek a fintech cégekkel, ezért csak azok őrizhetik meg korábbi pozícióikat, akik nyitnak az akár itt is bemutatkozó innovációk felé is.

Az Anker’tben megrendezett első FinTechShow-n a győztes Kriph.io mellett egy, a korrupció és a terrorizmus elleni harcra tökéletes digitális pénzjelölő alkalmazás (Hydra AML), egy egyéni költésfigyelő applikáció (Koin), valamint egy „bróker Tinder” szolgáltatás is bemutatkozott. A hazai pénzügyi technológiai újdonságok mellett részt vett az eseményen a világ egyik legnagyobb fintech guruja, Devie Mohan is, aki a fintech világ idei legújabb trendjeit mutatta be.