Ígéretes magyar startupok, akikről sokat hallunk még!

Alzheimer előrejelzéssel, természeti katasztrófák után túlélőket kereső drónokkal, és lopásgátló iPhone tokkal teszik jobb hellyé a világot a magyar startupperek.

Az elmúlt hétvégén több mint 120 résztvevővel lezajlott az első hazai Startup Live.

Pénteken még 24 ötlet volt versenyben, azok jutottak tovább, akik legalább 3 fős csapatot tudtak maguk köré gyűjteni. A 12 továbbjutó csapatnak kevesebb, mint 48 óra alatt kellett felkészülnie a mindent eldöntő 3 perces prezentációra, ami alapján a hazai és nemzetközi befektetőkből álló zsűri döntött.

A felkészülés ideje alatt 8 hazai és 8 nemzetközi mentor segítette a csapatok munkáját, akik között sorozatvállalkozók, programozók, sales és marketing szakemberek és befektetők egyaránt voltak. A résztvevők a mentoraik segítségével azokon a területeken kaptak segítséget az üzleti tervük javításához, ahol arra szükségük volt.

A győztes ötlet a Save Sarah, ők természeti katasztrófák helyszínén drón felvételek alapján térképeket rajzolnak, így könnyítve a mentést. Ebben a helyzetben életek múlhatnak azon, hogy mennyi idő alatt találják meg az áldozatokat. Varga Levente ötletét annyira ígéretesnek látta a zsűri, hogy ő vihette el a fődíjat is.

Négy díjból kettőt a Traqle hozott el. A legjobb pitch kategória győztese, a Traqle alapítója Sohajda Júlia a közönséget is lenyűgözte. Az ötlet úgy született, hogy Júliától hatszor lopták el a telefonját és minden alkalommal ki volt kapcsolva mire észrevette. A különleges tokot csak a tulajdonosa tudja levenni a telefonról egy speciális kulccsal, amíg pedig rajta van, a telefont nem lehet kikapcsolni.

Homola Szabolcs, a rendezvény főszponzora maga is alapított IT céget, amit azóta felvásárolt a Ness Technologies. Szabolcs sorozatvállalkozó, az ő nevéhez köthető többek között a Paloznaki Jazz Piknik is. Túl egy sikeres exiten fontosnak tartja, hogy támogassa a következő generáció vállalkozóit.

“Hiszek abban, hogy a technológia mindannyiunk számára jobb hellyé teheti a világot, ezért ajánlottam fel egy különdíjat a Precognize-nak, akik egérmozgás alapján lehetővé teszik, hogy már nagyon korai fázisban felismerjék az érintettek az Alzheimer kórt. Óriási sikernek értékeljük, hogy majdnem kétszer annyian jöttek el, mint amennyien a bécsi Startup Live-on szoktak részt venni. Kipihenjük magunkat, és átgondoljuk, hogy mikor szervezzük a következőt”

– mondta az esemény után.