Aki Continental abroncsokat használ, tudja, hogy a technológiai vállalat neve egyet jelent a minőséggel és a megbízhatósággal.

A cég nevével fémjelezve most egy prémium szolgáltatás jelenik meg a piacon: a Continental-csoport kiváló minőségű abroncsainak kereskedelme és szervize mellett márkafüggetlen gyorsszerviz-szolgáltatás is elérhető lesz, így például az új műhelyben ki lehet tisztíttatni a légkondicionáló-berendezést, vagy ki lehet cseréltetni a fékeket. Egy igazi, európai színvonalon működő „flagship store”-ról van szó, amely példát és irányt mutat a hasonló munkákat végző magyar vállalkozásoknak.

Újbudán, a Nissan Centrum Vizsla utcai telephelyén egy gyönyörűen felújított épületében nyílt meg a maga nemében különleges szolgáltatóközpont. A Continental Centrum – hasonlóan a nyugat-európai Best Drive hálózathoz – jóval több, mint egy megszokott gumiabroncs-szerviz. Egyfajta tudáscentrumként is működik, amely arra is alkalmas, hogy bemutassa, milyen irányba érdemes elmozdulni, hogyan lehet az egyszerű termékértékesítésről a magas színvonalú szolgáltatásra helyezni a hangsúlyt. Ezt az új műhelyt ugyanis nem csak a tavaszi-őszi abroncscsere idején érdemes felkeresni, hanem bármikor, amikor – márkától függetlenül – az autó kisebb javításokra szorul, vagy esedékes lesz egy rendszeres karbantartás.

„A magyar piacon zászlóshajónak számító kezdeményezésünkhöz olyan partnert kerestünk, amelynek üzletpolitikája a Continentaléhoz hasonlóan innovatív, és kiemelkedően prémium szolgáltatás orientált. A Nissan Centrum ezen elvek mentén folyamatosan kiemelkedő eredményeket ér el immár évek óta a régióban, ezért döntöttünk a közös projekt létrehozása mellett”

– fogalmaz Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója.

„A prémium ügyfélélmény érdekében a Continental Centrumban magas színvonalú szolgáltatásokkal szeretnénk hozzáadott értéket teremteni. A munkájukat profi módon végző munkatársak szakértelme teszi könnyebbé az autósok életét, kezdve azzal, hogy az esedékes karbantartási időpontokat sem kell észben tartani, online értesítéseket küldenek, amint azok időszerűvé válnak, a lehető legtöbb időt megtakarítva és a legtöbb gondot levéve az ügyfél válláról”

– összegez Rábai Dániel.

Az új műhely lehetőséget ad arra is, hogy a Continental technológiai vállalat kiskereskedő partnerei szakmai tréningeken vegyenek részt, ahol nem csak az abroncsokkal és azok szerelésével kapcsolatos tudásukat fejleszthetik, de megismerhetik a prémium szolgáltatásokon alapuló gyorsszerviz működést is. A Continental abban is szeretne a partnerei segítségére lenni, hogy a márka még színvonalasabb képviseletén felül bemutassa, hogyan lehet választ adni a szezonalitás jelentette kihívásokra egy bővített portfólióval működő, szolgáltatás-fókuszú gyorsszerviz működtetésével.

Pócsik László, a Continental Centrum társtulajdonosa megnyitó beszédében részletezte azt a szolgáltatási modellt, amely mentén az új szerviz a Continental-csoport márkáinak forgalmazása mellett új generációs gyorsszerviz szolgáltatásával várja jövőbeli partnereit.

Új dimenziók a gumiabroncs és gyorsszervíz szolgáltatások piacán

A vállalkozás tulajdonosai a magas minőségű gumiabroncs szerviz-szolgáltatások alapértelmezése elé helyezték a színvonalas kiszolgálást nyújtó gépjárműjavítási tevékenységet. Ez a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy a műhelyben kizárólag mesterszerelők dolgoznak, és a szerviz csak az eredetivel megegyező minőségű, első gyári beszállítótól származó alkatrészeket használ, melynek ára az utángyártott piacról vásárolva természetesen jelentősen kedvezőbb a gyári csomagolású alkatrészeknél.

A szerviz elsősorban a három és tíz év közötti személyautók, kishaszonjárművek és motorkerékpárok gyorsszervizére kíván hangsúlyt fektetni, magánszemélyeken kívül tehát kiemelt figyelmet fordít a hazai kis- és középvállalkozói szektor kiszolgálására is.

„Hogy mit is jelent az új generációs kifejezés? A Continental Centrumban olyan minőségi szolgáltatásokkal kívánjuk még kényelmesebbé és élvezetesebbé tenni a szervizelést, amit az ügyfelek gyakran még a márkaszervizekben sem tapasztalnak. A finom kávén, a wifin és a kényelmes foteleken túl nálunk az alapszolgáltatás része, hogy a javított autókat tisztán adjuk át, vagy, hogy elhúzódó javítások esetén csereautót biztosítunk”

– mondta Pócsik László, a Continental Centrum társtulajdonosa.

A cég tulajdonosai és munkatársai elkötelezettek a transzparens és magas színvonalú szolgáltatások mellett. Zászlójukra tűzték az ügyfélcentrikus, smart megoldásokat felvonultató gondoskodó figyelmet is. Ilyen például a javítások teljes folyamatának online felületen való végigkövetése, vagy a hamarosan induló webes időpontfoglalási rendszer. Ez a megoldás lehetővé teszi majd, hogy a kiemelt partnerek és törzsvásárlók soron kívüli időpontot foglaljanak. Ezzel egyidőben a Continental SOS 72 szolgáltatás pilot jellegű indítása a kiemelt szezonokban (nyári, téli abroncs-csere időszak) is 72 órán belüli időpontfoglalásra ad majd lehetőséget.