A Universal Robots nagy teherbírású kobotot dob piacra

Globális piacvezetőként a robottechnológiai vállalat piacra dobta a UR16e kobot termékét, amely rendkívüli teherbírásával könnyíti meg a gyártási folyamatokat.

Napjainkban a gyártási folyamatok jelentős átalakuláson mennek keresztül, a vállalatok egyre inkább az automatizált megoldások felé hajlanak, amelyek egyszerre csökkentik a költségeket és a kockázatokat. A növekvő automatizálási igényt termékfejlesztései során a Universal Robots is figyelembe veszi.

Jelenleg 37 ezer UR kobot működik világszerte, melyek nélkülözhetetlen feladatot látnak el a gyártókörnyezetben, beleértve az összeszerelést, felvételt és lerakást, polírozást, raklapozást, gépkiszolgálást és a csavarhúzást is. A Universal Robots forradalmian új gyártmányát együttműködő alkalmazásokhoz fejlesztették. A UR16e 16 kg-os teherbírású, így ideális megoldást jelent a nagy terheléssel járó anyagmozgatásra.

„A mai bizonytalan gazdasági helyzetben a gyártóvállalatoknak rugalmas megoldások után kell néznie, ha versenyképesek akarnak maradni”

– állítja Jürgen von Hollen, a Universal Robots elnöke.

„A UR16e egy olyan együttműködő robotot, amely megbízhatóan és hatékonyan képes elvégezni nagy teherbírással járó feladatokat. Az új termékkel jelentősen növekszik termékportfóliónk sokoldalúsága és a gyártóvállalatok számára lehetőség nyílik arra, hogy még több féle módon javítsák teljesítményüket, megoldják a munkaerőhiány okozta problémákat és e közben növeljék vállalkozásukat.”

A UR innovatív fejlesztése jelentős kapacitással, előnyökkel és értékkel szolgál a gyártócégek számára. Az UR16e a többi kobothoz hasonlóan gyorsan telepíthető, programozása könnyű. A termék kis helyigénnyel rendelkezik és 900 mm-es hatótávolságával bármilyen gyártási környezetbe könnyedén integrálható annak megzavarása nélkül. Kulcsfontosságú előnye, hogy 16 kg-os teherbírása révén a UR16e megszünteti a nehéz alkatrészek és termékek emelésével és mozgatásával járó ergonómiai és termelékenységi kihívásokat, miközben csökkenti a költségeket és az állásidőt is. A megbízható vívmány kiváló választás a nagy terheléssel járó CNC gépkiszolgáló alkalmazások automatizálása esetén, beleértve az egyszerre több munkadarab kezelését igénylő feladatokat is.

„A Universal Robotsnál folyamatosan azon dolgozunk, hogy még tovább terjesszük annak a határait, hogy mit lehet együttműködő automatizációval megoldani”

– folytatja von Hollen.

„Ma már minden eddiginél egyszerűbbé tesszük azt, hogy a gyártóvállalatok kihasználhassák az automatizációban rejlő előnyöket. Egy olyan kobotot hoztunk el a piacra, mellyel még többet érhetünk el, mivel nagyobb teherbírással rendelkezik, mint a többi kobotunk.”

A UR e-Series kobotcsaládjának többi tagjához hasonlóan a UR16e is beépített erőérzékelővel, 17 biztonsági beállítással rendelkezik, beleértve a személyre szabható megállási időt és távolságot is, valamint intuitív programozást is tartalmaz. A UR16e eleget tesz az akadálymentes ember és robot közti együttműködés legszigorúbb előírásainak és biztonsági szabványainak, ideértve a Magyar Szabványügyi Testület vonatkozó szabályait is.