Zero waste műanyag dobozok a szállítmányozásban

Műanyagra bármerre bukkanhatunk, amerre csak járunk: a szupermarketek nejlon szatyraitól kezdve az ásványvizes PET palackokon át a kozmetikai szerek csomagolásáig életünk minden területén megtaláljuk az olcsón előállítható plasztikot. Nem véletlen, hogy bolygónk legégetőbb környezeti problémája jelenleg a csomagolásokból származó műanyagszemét megállíthatatlan felhalmozódása.

A csomagolás igazából lassan lebomló méreg

A logisztikában használt műanyag ökológia lábnyomát a világtengerek felszínén úszó hulladéktakaró nagyságával lehet mérni. Óriási. A Nagy csendes-óceáni szemétsziget mérete már 2009-ben is legalább 700 ezer négyzetkilométer kiterjedésű volt. Mivel évente közel 300 millió tonna műanyagot termelünk átlagosan, a hulladéklánc egyre csak növekszik. A mikroműanyagok vízbe jutása pedig már bizonyított tény napjainkban. Azon kívül, hogy a műanyag testek veszélyt jelentenek az óceánok élőlényei számára, bejutnak a táplálékláncba is. A halak elfogyasztják a plasztikrészecskéket, mi pedig elfogyasztjuk a halakat. Ráadásul a műanyag csomagolás nagyon lassan bomlik le, ezért hosszú időre beleragadtunk ebbe a kelepcébe.

A műanyag terjedése csakis összefogással állítható meg

Nemcsak az előremutató és annál közismertebb The Ocean Cleanup projekt az egyetlen próbálkozás a műanyagszennyezés felszámolására. A Schoeller Allibert már közel fél évszázada fejleszti és tökéletesíti az ellátási láncban használt visszaforgó műanyag csomagolás típusokat. A holland székhelyű cég hitvallása, hogy a szállítmányozásban igenis elérhető a zero waste, azaz hulladékmentes állapot, melyet a műanyag tárolók 360°-os megoldásának neveznek. Mit is takar ez a kijelentés?

Optimalizált termelés: a logisztikai folyamatok fenntartható jövője érdekében a cég együttműködik az automatizált raktárrendszer kifejlesztőjével, a Hattelanddal. A cél, hogy a műanyag tárolók előállítása során is a lehető legtöbb erőforrást tudják megtakarítani: az AutoStore robotrendszer a térrel, a világítással és a légkondicionálással is spórol, ugyanis kevesebb manuális emberi munkaerőre van szükség.

Ludo Gielen, a Schoeller Allibert vezérigazgatója így fogalmazta meg az összefogás jelentőségét: „Két újító, akik közösen dolgoznak a legjobb megoldásokon.”

Újra és újra felhasználható: a kiemelkedő K+V tevékenységnek köszönhetően a Schoeller műanyag tárolók hosszútávon is megállják a helyüket. A tartós műanyag környezetbarát befektetés, hiszen csak évek múltán használódik el.

Újrahasznosítás: a műanyag termékek gyártásakor arra is gondolni kell, hogy egy idő után tönkre mennek. Ha nem gondoskodunk az újrahasznosításukról, akkor csak növeljük az emberiség által termelt műanyaghulladék mennyiségét. A Schoeller egyes gyártóközpontjaiban jelentős újrahasznosító tevékenység zajlik. Ügyfeleik leadhatják a már amortizálódott tárolókat, melyek visszaforgatásáról a vállalat gondoskodik. Az egyszeri fogyasztásra tervezett termékek pazarlók és környezetszennyezők. Helyettük olyan tárolókra van szükség, melyeket be lehet illeszteni a körkörös gazdasági modellbe, hiszen időtállók és újrahasznosításuk is megoldott.

Minden piacon megvalósulhat a fenntarthatóság

Az ellátási láncban kiemelten fontos, hogy a környezetvédelem is az első szempontok között szerepeljen a szállítmányozás során. A cég innovatív termékei számos iparágban jelenthetik a megoldást a gyenge minőségű műanyag konténerek helyettesítésére. Még a speciális logisztikai követelményeket támasztó szektorok, mint az élelmiszeripari húsos láda és IBC tartály termékek és az autógyártás résztvevői számára is megvalósulhat a lehető legkevesebb szemét termelése. A gondos tisztításnak és szárításnak köszönhetően az tejes ládák is higiénikusan újrahasznosíthatók, míg a nagyméretű összehajtható konténerek hozzájárulnak a helytakarékossághoz, így kevesebb fordulással teríthetők a termékek.

Az újszerű tárolókkal nemcsak a régi, korszerűtlen műanyag dobozok cseréje valósul meg, hanem egy hosszútávú elköteleződés is a környezetvédelem mellett. Végső soron pedig a fejlesztések célja, hogy a Schoeller Allibert ügyfelei felismerjék a fenntarthatóság jelentőségét a versenyképességben.