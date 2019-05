Idő- és környezetkímélő sprayragasztók

Egyetlen gombnyomással működik. Röviden így lehet összefoglalni a sprayragasztó előnyét a hagyományos ragasztóval szemben. Nem tűnik olyan nagy dolognak, de jelentősen hatékonyabbá teszi a munkafolyamatot. Mit jelent ez az előny a gyakorlatban? A sprayragasztó használatával szabadabb mozgásteret kapunk, nincs szükség más eszközre, és még a kezeinket sem kell összekenni, mint ahogy az gyakran megesik a hagyományos ragasztók használata közben. Ráadásul a sprayragasztó sokszínűen alkalmazható: a karbantartástól a javításig, a papírtól a textilen át a fémes anyagok ragasztásáig mindenben megállja a helyét.

A 3M sprayragasztók három variációban érhetőek el, más és más felhasználói igényekre szabva.

„A 3M Super 77 Multi-Purpose ragasztó nemcsak a nagyvállalatok számára, de otthoni alkalmazásra is ideálisak. A Scotch-Weld 90 ragasztó ultraerős kötést hoz létre. A Scotch-Weld 74 poliuretánnal és latexhabbal való munkára is tökéletesen alkalmas.” – mondja Jan Hastík, a 3M szakembere. Fontos megemlíteni a citromalapú ipari tisztítósprayt is, ami nagy segítség lehet, ha a ragasztómaradványokat és más szennyeződéseket akarjuk átázás nélkül eltávolítani.