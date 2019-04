Rengeteg kiállító választotta a Universal Robots kollaboratív robotjait az Automate kiállításon

A Universal Robots jellegzetes, halványkék csuklós, együttműködő robotkarját kemény munka közben láthatták az érdeklődők az Automate és ProMat 2019 szakkiállításán április 8. és 11. között Chicagóban, a McCormick Place-en.

Több mint 30 kiállító mutatott be nyolcvannál is több kollaboratív robotalkalmazást UR robotokkal, mely ékes bizonyítéka a Universal Robots által automatizált feladatok és megoldások széles skálájának. A kiállított kobotok vizuális termékellenőrzést végeztek, menet közben darabokat emeltek le a szállítószalagról, mobil robotplatformra szerelve végezték szerszámgépek alkatrész kiszolgálását – emellett válogattak, majd a termékeket fali tárolókba és zsákokba helyezték. A kiállított robotok a hetedik, kiegészítő tengelyen is mozogtak, ajándékot osztogattak a látogatóknak, golfoztak a leterített zöld szőnyegen, és ez még csak a kezdet.

„Rohamosan bővül együttműködő robotjaink köre. Végigjárva a kiállítói szinteket, azonnal feltűnik, hogy kobotjaink gyors és egyszerű integrálása mára egyszerre irányítja a kobotok által segített OEM megoldásokat, és fogadja be a Universal Robots által hitelesített plug and play termékeket.”

– mondta Stuart Shepherd, a Universal Robots Americas üzletágának regionális értékesítési igazgatója.

A Universal Robots létrehozta UR+ felületét, azon szoftverek és kiegészítők virtuális bemutatótermét, amelyeket a kobotokkal való kifogástalan működés érdekében már teszteltek és hitelesítettek is. A megfogóktól kezdve a szoftvereken, szenzorokon, és kamerákon keresztül az egyéb tartozékokig, a Universal Robots+ nem csupán azt teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy az integrálást követően azonnal munkába állítsák a UR robotjukat, de mindez a fejlesztői hálózat és a Universal Robots példa nélküli együttműködésének is bizonyítéka. A felület jelenleg több mint 140 hitelesített UR+ terméket foglal magába 400-nál is több cégtől, amelyek a kereskedelmi fejlesztőprogram részesei. 22-en közülük az Automate és ProMat kiállításon mutatták be a hitelesített UR+ termékeiket.

A résztvevők ellátogathattak a Universal Robots 7154-es számú hatalmas kétszintes standjához, ahol lehetőségük volt megismerkedni a cég piacvezető kobotjaival, és a vállalat új zászlóshajóiként emlegetett együttműködő robotjaival, az e-Seriessel is, amely új standardot állít az együttműködő robotok teljesítménye terén. Az e-Series egyébként díjat nyert a Control Engineering’s Engineers’ Choice Award 2019-en, a Motion Control kategóriában, amelyet az Automate fesztivál első napján rendeztek meg Chicagóban.

A látogatók találkozhattak Universal Robots kobotokkal munka közben a kiállító standokon: megnézhették a legmodernebb csiszolási technikát a FerRobotics élő bemutatóján, valamint megismerkedhettek a legújabb darabszedési megoldásokkal az EuroSort Inc. standjánál. A MoviMED pedig forradalmi 3D-s képalkotó megoldásokkal készült, amely új távlatokat teremt a minőségbiztosításban.