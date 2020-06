Közösségi funkcióval bővítette e-autós applikációját az E.ON

Egyedülálló funkcióval bővítette az E.ON az elektromos töltőinek használatához szükséges mobilalkalmazást: mostantól chat-en keresztül is kommunikálhatnak egymással a felhasználók.

A fejlesztés révén az energiacég töltőpontjainál nincs többé kellemetlen meglepetés és tanácstalan várakozás, hiszen a drivE.ON alkalmazással bárki könnyedén rákérdezhet, hogy meddig használják a kiszemelt töltőt.

Április 20-tól az E.ON elektromos töltői a drivE.ON mobil applikáción keresztül érhetőek el az ügyfelek számára. Az alkalmazás most az e-autósok közötti közvetlen chat lehetőséggel bővült, amelynek segítségével a felhasználók egymással is kapcsolatba léphetnek. Például, ha az egyik autós látja, hogy az általa igénybe venni kívánt töltőt egy másik sofőr használja, írhat neki, megkérdezheti, meddig használja még az adott töltőt. Az alkalmazás célja, hogy a villanyautósok számára kényelmes és tervezhető legyen a töltés az energiavállalat töltőpontjain, miközben a sofőröket arra biztatja, hogy segítsék egymást.

„Beszéljük meg. Közvetlenül, egymás között, néhány mondatban. Szeretjük a dolgainkat így intézni, és ismerjük be, rendszerint remekül működik is. Az újonnan fejlesztett chat funkció éppen ezt a személyes, közvetlen kapcsolatfelvétel élményét adja az e-autósoknak”

– mondta el Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Igazgatósági tagja.

Az applikáció a töltéshez kapcsolódó minden lépést megkönnyíti. Az alkalmazás térképes keresőjében a felhasználók mind az E.ON, mind más szolgáltatók töltőállomásait megtalálhatják, a megközelítéshez navigációt is igénybe vehetnek, a töltőpontok műszaki paramétereiről is tájékozódhatnak. Az E.ON töltőiről azt is látják, hogy szabadok-e és ebben az esetben fél órával a használat megkezdése előtt le is foglalhatják azokat. Amennyiben a kiszemelt állomást már egy másik autós használja, értesítést lehet kérni a töltő felszabadulásáról és most már akár közvetlen üzenetben is lehet érdeklődni, mikortól szabadul fel.

Az applikáció révén a felhasználók megadhatják, meddig használják az adott töltőt, így a többi autós is meg tudja tervezni saját járművének töltését. Használat közben az alkalmazáson keresztül figyelemmel kísérhető a felvett energiamennyiség is.

A drivE.ON alkalmazás ügyfélközpontú, kényelmes és egyszerű, használatával az elektromos autók töltése kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik.

Az E.ON töltők használata egyelőre mindenki számára ingyenes, a drivE.ON alkalmazás pedig letölthető a Google Play és App Store áruházakban.