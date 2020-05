Bruce Willis újra a Föld megmentésére készül

Az elmúlt időszakban több híresség felemelte a szavát a környezetvédelem és fenntarthatóság mellett, sőt ennek érdekében komoly lépéseket is tettek.

Igaz ez mind a tengerentúli, mind a hazai sztárokra, akik közül sokan mindennapi szokásaikon is változtattak: kerülik a műanyag-csomagolást, figyelnek víz- és energiahasználati szokásaikra, közösségi oldalaikon pedig gyakran beszámolnak tapasztalataikról, hogy követőiket is erre buzdítsák.

Napi szinten olvashatunk arról, milyen hatalmas problémát okoz az óriási mennyiségű szemét, amelynek legnagyobb részét a műanyag csomagolóanyagok adják. Az EU komoly szabályozást vezet be az egyszer használatos műanyagok visszaszorítására, ám az Európai Műanyagipari Szövetség szerint a legnagyobb veszélyt nem is a csomagolóanyagok, hanem a PET palackok okozzák, hiszen ezeknek csupán a 17 százalékát hasznosítjuk újra. Lassan úgy tűnik, tényleg belefulladunk a PET-palackokba, így nem csoda, hogy minden felelősen gondolkodó ember – köztük sok világsztár is – igyekeznek jó példával elöl járni és felhívni rajongóik figyelmét a helyzet tarthatatlanságára.

Leonardo DiCaprióról régóta lehet tudni, hogy elkötelezett a környezetvédelem iránt, saját alapítványa van, filmet is készített ebben a témában, és gyakran oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán a műanyag lebomlásának súlyos problémájáról. De ma már nem ő az egyedüli híresség, aki a környezetvédelem élharcosa.

Legutóbb Arnold Schwarzenegger vett részt egy olyan kampányban, ami a műanyaghulladék okozta egyre növekvő veszélyekre hívja fel a figyelmet. A Terminátorból, majd később politikai karrierjéről is jól ismert színész elmondta, hogy szerinte a műanyag szemét az egyik legnagyobb globális fenyegetés, ezért meg kell tanítani az embereknek, hogy miként éljenek műanyag nélkül.

Persze nem csak férfisztárok, hanem a színésznők is hallatják a hangjukat. Emma Watson az év elején éppen arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a divatnak is hatalmas környezetszennyező hatása lehet, ezért olyan hétköznapi változtatásokat javasol, mint például a használt ruhák vásárlása vagy a fenntartható termelésű márkák támogatása. Emma már a 2016-os MET gálán is olyan ruhában jelent meg, amelynek anyaga újrahasznosított műanyagpalackokból készült.

Talán meglepő lehet, de az egyik legelhivatottabb környezetvédő híresség Bruce Willis. Róla ugyan sokaknak az Armageddon című film jut eszébe, amelyben önfeláldozó tettével menti meg a Földet, de nem csak a mozivásznon mutatta meg ezt az oldalát, hanem a mindennapokban is sokat tesz annak érdekében, hogy Földünk a következő generációk számára is élhető maradjon. Akárcsak a mozivásznon a való életben is bolygónk megmentése mellett kötelezte el magát, csak ezúttal nem egy meteor okozza a veszélyt, hanem az emberiség által termelt hulladék.

A hollywoodi világsztár a legutóbbi, HELL-es forgatásán például előre megszabta, hogy az ásványvíz nem lehet PET palackban. Ráadásul a stábtagok örömmel követték a példáját. Bruce fontosnak tartja, hogy egyre kevesebb PET palack terhelje a Földet, azt mondja, hogy már néhány apró, egyszerű, de ésszerű változtatással véget vethetünk a műanyag okozta károknak. Különösen azért szeretné erre felhívni a figyelmet, mert a PET palackok újrahasznosítása egyelőre nem megoldott.

Hazánkban is számos híresség tette le névjegyét a fenntarthatóság és az élhető környezet megóvása mellett. A jól ismert televíziós személyiségek mellett fiatal bloggerek kampányolnak bolygónk védelme érdekében. Bízunk benne, hogy a környezetvédő hírességek követői nemcsak az interneten, hanem a mindennapokban is példaként tekintenek rájuk, és valóban „követők” lesznek.