Elindult a drivE.ON – Élmény az autótöltés mobilról vezérelten

Innovatív, európai szinten is élvonalbeli, ügyfélbarát megoldásokkal várja az elektromos autóval rendelkező ügyfeleit az E.ON új mobilalkalmazása, a drivE.ON. Mostantól az applikációval vehetők igénybe az energiacég e-töltői, az autósok térképen kereshetik meg és azonnal ellenőrizhetik is, hogy szabadok-e a töltők, amelyeket odaérkezésük előtt egyszerűen le is foglalhatnak. Az esetleg már foglalt, de felszabaduló töltőkről pedig azonnali értesítést kaphatnak a telefonjukra.

Az E.ON felelős vállalatként folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze a fenntartható energiaforrásokat és technológiákat és ezeket széles körben elérhetővé tegye. Az energiacég eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a jövő közlekedését megújító okos és fenntartható megoldásokat széles körben biztosítsa mindenki számára, ezzel is megalapozva a jövő energiavilágát. A legfontosabb szempont mindenkor a fejlesztések során, hogy az ügyfeleknek egy olyan felhasználói élményt nyújtsanak, amely számukra kiemelt értéket képez.

Most újabb hatalmas nagy lépést tett előre a cég, hiszen április 20-tól az elektromos töltői az eddig megszokott manuális működtetés helyett a drivE.ON mobil applikáción keresztül használhatóak az ügyfelek számára.

Az E.ON által kifejlesztett applikáció nemcsak Magyarországon, hanem környező országok szintjén is kiemelkedő és ritka megoldás. Az ügyfél számára az biztosít kiemelkedő értéket, hogy megszünteti számukra a töltés rendelkezésre állásának bizonytalanságát, mivel az ügyfelek fél órával a tervezett használati időpont előtt már le tudják foglalni a töltőt. Ezzel a kényelmi szolgáltatással elkerülhető a felesleges várakozási idő a töltőpontnál, illetve tervezhetővé válik a töltés.

Az ügyfelek kényelmét és a töltés tervezhetőségét segíti a térképes kereső is, ami nemcsak az E.ON, hanem a többi szolgáltató töltőit is mutatja – részletes információval a csatlakozó típusáról és a foglaltsági állapotról is. Az alkalmazás értesítést küld a kiválasztott töltőpont foglaltságának megszűnéséről is, így az ügyfelek azonnal, időveszteség nélkül le tudják foglalni és be tudják tervezni az útvonalukba a töltést. Az előzetesen lefoglalt töltőponton beállítható, hogy várhatóan mennyi ideig tart a töltés, ezáltal más felhasználók számára is tervezhetővé válik az adott töltőpont igénybevételének lehetősége. A töltés során folyamatosan figyelemmel kísérhető az idő és a leadott energiamennyiség is. Nem kell izgulni akkor sem, ha pár perc késéssel tud csak a felhasználó a töltőhöz érni, stresszmentesíti a felhasználót.

Mindezek mellett az E.ON dolgozik egy olyan további értéknövelő funkció fejlesztésén is, amely lehetővé teszi majd ügyfelei számára az egymás közötti, chat formájában történő kommunikációt például a töltő felszabadulásáról. Így válik igazi közösségi applikációvá, megoldássá a drivE.ON.

Az alkalmazásról bővebb információk az alábbi oldalon találhatók: eon.hu/driveon.

A drivE.ON applikáció használatát a következő videó mutatja be:

Az energiacég fontosnak tartja kiemelni, hogy tekintettel a rendkívüli pandémiás időszakra, a töltők használata a járványhelyzet miatt egyelőre mindenki számára ingyenes. A drivE.ON már bárki számára elérhető a Google Play és App Store áruházakban.

Az E.ON arra biztatja ügyfeleit, hogy szánjanak néhány percet arra, hogy visszajelzést küldjenek tapasztalataikról, felhasználói igényeikről, ezzel is megalapozva jövőbeli fejlesztéseket, hogy az alkalmazás használata még jobb élményt nyújtson.