2020 tavaszán közösségi töltőhálózat debütál Budapesten; a Powershare révén a népszerű e-bike-ok, e-rollerek és e-scooterek használhatósága ugrásszerűen nőhet.

A mikromobilitás iránt elkötelezett Servo Movement új fejlesztésével irodaházak, vendéglátóhelyek, kereskedelmi egységek, társasházak szolgálhatják a fenntartható városi közlekedés ügyét, miközben még pénzt is keresnek. A töltőhálózat kiépülését a felhasználók azzal ösztönözhetik, ha a Powershare interaktív felületén megjelölik, hol látják legnagyobb szükségét a töltőpontoknak. A Servo Movement tervei szerint a fővárosi sikerek után megyeszékhelyekkel és más, kedvező adottságú vidéki nagyvárosokkal bővül a hálózat.

Mikromobilitás és megosztás – a városi közlekedés legújabb kulcsszavai. Egyre népszerűbbek a járműkölcsönző szolgáltatások, amivel párhuzamosan a magántulajdonban lévő elektromos kisjárművek száma is ugrásszerűen nő. A járműforgalmazói összesítésekre alapozott becslések szerint ma már minden huszadik fővárosi háztartásban van elektromos meghajtású bicikli, roller vagy robogó. A nemzetközi tendenciák ezzel összecsengve azt mutatják, hogy ezeknek a személyi e-járműveknek a piaca sokkal gyorsabban fejlődik, mint például az elektromos autóké – ráadásul állami támogatás nélkül is kitart a lendület.

A fejlődés ütemének azonban gátat szab a töltési lehetőségek hiánya. Miközben sok szó esik az elektromos autók esetében a töltőhálózat fejlesztéséről, a mikromobilitási eszközökre ennél sokkal kevesebb figyelem jut. A leendő e-járműtulajdonosok számára ez csalódást hozhat és akár kontraproduktív folyamatokat is generálhat az, ha a nagyon pozitív kezdést a töltési nehézségek miatt a kiábrándulás korszaka követi.

Dugaljakkal a dugó ellen

Erre ad megoldást a Powershare, amely nem csak kulturált alternatívát jelent az utcai járműtöltésre, hanem az üzemeltetőket érdekeltté téve garantálja a gyors terjedést és a megbízhatóságot. Az elsősorban kültérre szánt, falra vagy állványra rögzíthető, vandálbiztos és vízálló Powershare doboz nem nagyobb, mint egy postaláda. 230V-os csatlakozói maximum 1000W-os fogyasztásig használhatók, és ezek révén meghatározott időegységekben tölthető bármilyen mikrojármű. Az időegységeket – az úgynevezett Sparkokat – előre vásárolhatják meg a felhasználók, a töltést pedig mobiltelefonnal, a Powershare készüléken látható QR-kód beolvasásával indíthatják. A felhasznált Spark után jutalékot kap a Powershare készülék házigazdája, vagyis az adott kávézó, mozi, ügyfélszolgálati iroda, vagy éppen a közterület tulajdonosa.

A POWERSHARE BEMUTATÓ VIDEÓJA ITT TEKINTHETŐ MEG

A Servo Movement számításai szerint a működtetőnek már 1-2 éven belül megtérülhet a Powershare készülék ára, ráadásul a kiépítés nem engedélyköteles és bármely villanyszerelő megoldja a kiépítést. A Powershare Pontok már telepítés alatt vannak Budapest több pontján, de a végleges hálózatot a felhasználók igényeire hivatkozva szeretnék kialakítani, az ő közlekedési és városhasználati szokásaikhoz igazodva. Ennek az első lépése a most közzétett interaktív térkép, amelyen egy felhasználó egyszerre három konkrét helyszínt – kedvenc kávézót, teret, vagy akár munkahelyet – is megjelölhet, ahol a legtöbbször töltené eszközét.

„Arra számítunk, hogy a valós felhasználói igények feltérképezésével még vonzóbb lesz a Powershare, például a vendéglátóhelyeknek, amelyek egy tudatos, fenntarthatóság iránt elkötelezett, és a tapasztalatok szerint jobb vásárlóerővel rendelkező célcsoporthoz kapnak hozzáférést a töltési lehetőség kiépítésével.”

– mondta el a bevezetés kapcsán Csapó Balázs, a Servo Movement ügyvezetője. A Powershare Pontok megjelenése a töltés mellett azért is kulcsfontosságú, mert a töltőpontokat nagy körültekintéssel olyan helyekre telepítik, ahol a parkoló járművek, így az egyre kellemetlenebbé váló parkolási rendezetlenségeknek is van végre megoldása.

A sikeres fővárosi főpróba nyomán természetesen más magyar városok és régiók válnak majd célpontjaikká.

A TÉRKÉP IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

A bátorság tölthető!

Immár nem csupán egy divathullám, hanem egy tudatos választás részesei azok a városlakók, akik ezekkel az olcsóbb, fenntartható alternatívát jelentő eszközökkel kerülik meg az egyre nagyobb terhelést jelentő autós közlekedés problémáit. Bár sokak szerint ez inkább a turisták hóbortja, egy nemrég készült felmérés szerint a jelenleg elérhető szolgáltatásokat a fővárosban több mint 80%-ban a magyar lakosság veszi igénybe.

„A nemzetközi trendek érvényesülnek Magyarországon is: a kölcsönzői hálózatok hozzák az eszközök népszerűségét, idővel pedig a saját tulajdonban lévő eszközök száma is megugrik.”

– mesélte Csapó Balázs. A szakember és munkatársai évek óta foglalkoznak a városi e-járművek és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével. Meggyőződésük szerint a töltési lehetőségek szervezett formában történő kiépítése nem csak a belvárosi autóforgalom csökkenésére és a város élhetőségére lesz jótékony hatással. A „hatótáv-para” leküzdésével sokkal bátrabban mernek akár messzebbre is elindulni az e-járművek tulajdonosai. A ma használatos e-rollerek átlag hatótávolsága 25-30 km, amit befolyásol az időjárás, a felhasználó testsúlya, vezetési stílusa, a terep minősége és meredeksége. Az e-mopedek tekintetében ugyanez a távolság 40-50 km, míg az elektromos robogóké egy töltéssel átlagosan 70 km. Amennyiben a fővárosban nem kell aggódni a töltés miatt, akkor az agglomerációból is minden további nélkül vállalható egy túra a belvárosba – minimális rátöltéssel, mentesítve magunkat az aggodalmaktól. Egyes becslések szerint a főváros budai kerületeiben, valamint a városközeli agglomerációban további százezrek válhatnak potenciális felhasználóvá. Ezzel a Powershare újrarajzolhatja a közlekedési kultúrát is, amelyben megfér egymás mellett az e-járműveket használók közössége a hagyományos értékrenddel bíró városlakókkal.

https://budapest.powershare.hu/

https://www.facebook.com/servomovement