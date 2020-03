SAP Plastics Cloud avagy technológia a környezetvédelem szolgálatában

Új globális piactér vállalatoknak újrahasznosított műanyagok és egyéb alternatívák használatára; partnerség egy nőkből álló tudományos kutatási kezdeményezés óceáni vitorlásexpedíciójával; fenntarthatósági felmérés a műanyag káros hatásairól.

Ez csak néhány program, amellyel az SAP csatlakozik az óceánok 2030-ig történő megtisztítását célzó globális kezdeményezésekhez.



Évente mintegy nyolcmillió tonna műanyag hulladék kerül az óceánba, és a mennyiség egyre nagyobb ütemben növekszik. Friss kutatások szerint az óceánban összegyűlt műanyag összmennyisége akár milliószor magasabb lehet, mint azt korábban gondoltuk. A műanyag az óceánokban lassan egyre kisebb és kisebb darabokra hullik, és bekerül az óceáni táplálékláncba, így a teljes ökoszisztémát veszélyezteti. Az emberek sem maradnak ki a körforgásból: a csapvíz és olyan mindennapi ételek, mint a cukor, a só, a tészta, a rizs, a tej és a kenyér elfogyasztásával a mi szervezetünkbe is bekerül a mikroműanyag. Hetente így közel 5 grammnyi – azaz egy bankkártyának megfelelő mennyiségű -, évente pedig akár 2 kilogramm mennyiségű káros műanyagot fogyasztunk el.

Iparági összefogásra és innovatív technológiai fejlesztésekre van szükség

A Világgazdasági Fórum éves találkozóján Davosban az SAP-t, a Coca-Cola Company-t, az Ellen MacArthur Alapítványt és a World Wildlife Foundationt képviselő globális vezetők megvitatták az ötleteiket, hogyan lehetne 2030-ig jelentősen megtisztítani az óceánt.

Az SAP felismerte egyedülálló üzleti kapcsolatrendszeréből és ügyfélköréből adódó felelősségét és változtatási képességét: a világ tranzakcióinak 77%-a SAP rendszereken keresztül történik, és több mint 430 000 vállalat használja szoftvereit. Christian Klein, az SAP társ-vezérigazgatója bejelentette a vállalat csatlakozását a nemzetközi törekvésekhez.

„Ezt a célt együtt szeretnénk elérni az ügyfeleinkkel, non-profit vállalatokkal, döntéshozókkal, valamint partnereinkkel. Sok ügyfelünk vállalt kötelezettséget egy tisztább bolygó érdekében – mi ebben úgy tudjuk támogatni őket, hogy eszközöket és megoldásokat kínálunk számukra a hulladékkezelés és az erőforrás-hatékonyság maximalizálásához”

– hangsúlyozta a vezető.

Nem az újrahasznosítás, a műanyag helyettesítése az igazi megoldás

A Világgazdasági Fórummal együttműködve az SAP bemutatta átfogó fenntarthatósági felmérését is, amelyet az ügyfélélmény menedzsmentre fókuszáló megoldása, a Qualtrics segítségével készített. 10 501 embert kérdeztek meg arról, hogy melyik módszert tartják a leghatékonyabbnak a műanyag káros hatásainak csökkentésére. Noha a megkérdezettek nagy része egyetértett abban, hogy az újrahasznosítás kiemelten fontos, de csak 30 százalék gondolta úgy, hogy ez a legjobb megoldás a műanyaghulladék-válságra. A kutatásban résztvevők közel fele a műanyag helyettesítését tartotta a leghatékonyabbnak.

Az SAP új vízeken

Az SAP partnerségre lépett az óceán szennyezésmentesítésének szószólójaként ismert Emily Penn-nel, az eXXpedition– kezdeményezés társalapítójával, aki egy két évig tartó expedíciót indít a vállalat támogatásával. 30 óceánjáró túrára és összesen mintegy 38 000 tengeri mérföld megtételére invitál 300 olyan nőt, aki egyébként nem tudományos területen dolgozik, de kíváncsi, szeretne tenni az óceán megmentéséért, és a félelmekkel, a megszokásokkal és a környezeti viszontagságokkal dacolva szívesen válik harcostárssá. A felfedezőút során a csapat a szennyezés által leginkább érintett zónákon keresztülhajózva gyűjt adatokat, de a feladat a partraérés után is folytatódik: a cél, hogy hosszú távon 300 új, elkötelezett nagykövettel bővüljön az óceánszennyezés elleni küzdelem ügye.

Az adatok az SAP intelligens technológiai megoldásai segítségével elemezhetővé válnak, a szoftveróriás pedig folyamatosan megosztja majd az eXXpedition híreit és megfigyeléseit az ügyfelekkel, döntéshozókkal, partnerekkel és alapítványokkal, hogy így ösztönözzön minden szereplőt tudatos hozzáállásra és a probléma megoldásában való aktív részvételre.

Natasha Pergl, az SAP innovációs szolgáltatásainak és megoldásainak globális fenntarthatósági vezetője még soha nem vitorlázott, de most ő az egyike annak a 300 nőnek, aki csatlakozik Emily-hez az egyik különleges utazásra. A Galápagos-szigetektől induló és a Húsvét-szigetek csendes-óceáni szakaszához tartó hajóút során a legkülönbözőbb területről érkező nőkkel oszthatja meg élményeit: lesz köztük divataktivista, menekültügyi kérdésekkel foglalkozó jogi tanácsadó, üzletasszony és művész is, hogy sokféle nézőpont találkozzon egy fedélzeten.

Műanyagfelhő

Az SAP szintén a közelmúltban bejelentett innovációja az Ariba megoldásra épített ‘Plastics Cloud’ elnevezésű piactér és platform, amit azért hozott létre, hogy összekösse a csomagolásipari és fogyasztási cikkeket gyártó vállalatokat az újrahasznosított és műanyagkiváltó anyagokat forgalmazó cégekkel. A felület most regionális funkciókkal is bővült, hogy a felelősségteljesebb gyártásra ösztönözze az ügyfeleket. Átfogó információkkal szolgál a különböző felhasznált anyagokkal és élettartamukkal kapcsolatban, valamint a lokális újrahasznosítási infrastruktúrában és a mindenkori helyi szabályozási kérdésekben is segít eligazodni, országonként. Az SAP platform segítségével emellett a cégek pontosabb számításokat is végezhetnek arra vonatkozóan, hogy mennyivel tudják csökkenteni a környezeti hatásukat több újrahasznosított alapanyag vagy csomagolóanyag használatával a gyártás során.