A PET palackok jelentik az igazi problémát

A HELL ENERGY Magyarország Kft. felelős gyártóként üdvözli a kormányzat azon kezdeményezését, amely arra irányul, hogy csökkenjen az egyszer használatos műanyagok száma, vagyis a PET palackok környezetkárosító hatása. A vállalat környezettudatos stratégiájával az elmúlt öt évben példát mutatott a nemzetközi multiknak, hiszen 5 százalék alá csökkentette a PET kibocsátását.

A HELL ENERGY hosszútávú fenntarthatósági programjának köszönhetően az elmúlt öt évben jelentősen emelkedett az aludobozos termékek aránya a portfóliójában.

„Kötelességünknek érezzük, hogy felelősen gondolkodó cégként példát mutassunk környezetvédelem terén is. Ezért tettük le a voksunkat a jövő csomagolása, az aludobozok mellett. Vállalásunk értelmében öt éven belül szinte teljesen eltűnnek a PET palackok a csomagolásaink közül”

– jelentette ki Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY ügyvezetője.

Az alumínium dobozok 100 százalékban újrahasznosíthatóak, valamint hulladékanyagként is a legértékesebbek az összes csomagolás közül, így visszagyűjtésük és újrahasznosításuk is a legkönnyebben, legnagyobb arányban megoldott. A valaha kibocsátott alumínium mintegy 75 százaléka jelenleg is forgalomban van, és a körforgásnak köszönhetően 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív szemetesbe dobta, újra alumíniumdoboz készülhet belőle, méghozzá végtelenszer.

Ezzel szemben a műanyag csomagolások legnagyobb része szemétként veszélyezteti az élővilágot úgy, hogy szinte soha nem bomlik le. Az Ellen MacArthur Alapítvány kutatásai alapján az évente előállított 78 millió tonna műanyag csomagolás mindössze 2%-a kerül egy „zárt körben” újrahasznosításra.