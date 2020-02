Zöld kötvények és kevesebb műanyag az irodákban

A Morgan Stanley nem csak aktív szereplője a globális zöldkötvény-piacnak, de a pénzintézet budapesti technológiai központjában mobilalkalmazással is csökkentik a műanyagpazarlást a dolgozók.

A Morgan Stanley elhatározta, hogy felveszi a küzdelmet a műanyagszennyezés növekvő globális problémájával. A pénzintézet vállalást tett, hogy a tőkepiacokon való tevékenységével, az ügyfeleivel és munkatársaival való együttműködéssel 2030-ig 50 millió tonnával csökkenti a folyókba, óceánokba, a tájba és a szemétlerakókba kerülő műanyagszennyezés mennyiségét.

E célok eléréséhez a zöld kötvények piaca jelenti az egyik eszközt. A zöld kötvények hasonlók a hagyományos kötvényekhez, de a kibocsátó szervezet vállalja, hogy környezet érdekét szolgáló beruházásokat finanszíroz belőle az energiahatékonyság javításától a fenntartható erdő- és mezőgazdaságon át a tiszta vízhez jutást elősegítő projektekig. A Morgan Stanley aktív szereplő a zöld kötvények folyamatosan bővülő piacán, melynek nagysága 2015 óta a négyszeresére, 200 milliárd dollár fölé nőtt. A világ egyik vezető élelmiszeripari és üdítőital-gyártó vállalata a közelmúltban jelentette be első zöldkötvény-kibocsátását a Morgan Stanley-n keresztül. Az 1 milliárd dollár értékű jegyzésből fenntarthatósági programokat finanszíroz a vállalat, például 2025-ig 35%-kal csökkenti ellátási láncában az új műanyagok használatát.

Noha egy 1 milliárd dolláros zöldkötvény-kibocsátáshoz képest a tartós ivópalackok használata kis gesztusnak tűnik, fontos jele, hogy egy vállalat komolyan veszi a műanyagszennyezést. Ezért fontos, hogy a Morgan Stanley budapesti technológiai központjának munkatársai támogatják a pénzintézet fenntarthatósági célkitűzéseit. A vállalat korszerű irodaházában az egyszer használatos műanyag poharakat újrahasznosítható papírtölcsérekre cserélték a vízadagolókban. A munkatársakat arra is ösztönzik, hogy tartós ivópalackot hozzanak magukkal a munkahelyükre, és tegyenek rá egy QR kóddal ellátott matricát. Minden alkalommal, amikor megtöltik, egy Fill it Forward nevű alkalmazással leolvashatják a QR kódot. A munkatársak 2019-ben kezdték használni az appot, és globálisan már több mint 100 ezer leolvasásnál tartanak. Ezzel 250 ezer szatyornak megfelelő szemét lerakását, 13 ezer fogkefének megfelelő műanyaghulladék óceánba jutását és 75 ezer autóval megtett kilométer üvegházhatású emisszióját váltották ki. Ezen túl minden leolvasással a cég 2 centtel finanszíroz vízprojekteket olyan régiókban, ahol a tiszta vízhez jutás nehézségekbe ütközik.

„A fenntarthatósági kérdések, mint a klímaváltozás, a műanyagpazarlás és a tiszta vízhez való hozzáférés jelentős kockázatot képviselnek, ugyanakkor lehetőséget adnak egy pénzintézet számára, hogy a megoldásnak is része legyen. Kulcsfontosságú, hogy az alkalmazottak elkötelezettek legyenek ezek iránt a célok iránt, és büszkék vagyunk rá, hogy budapesti munkatársaink is ezzel az innovatív megoldással csökkentik az eldobható műanyagok felhasználását. A kezdeményezés olyan sikeres, hogy 2020-ban is folytatjuk, sőt versenyekkel is ösztönözzük kollégáinkat az app használatára”