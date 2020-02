A Lime 2030-ig 100 százalékban zéró emisszióssá teszi járműparkját

A Lime piacvezető globális közösségi e-rollermegosztóként a mai napon olyan eszközpark kialakítására tett vállalást 2030-ig, amelynek üzemeltetése 100 százalékban nulla károsanyag-kibocsátással jár, így felgyorsítva a villamos energiára való áttérést, ami együtt jár a mikromobilitási iparág megújításával.

A kötelezettségvállalással a Lime lesz az első globális mikromobilitási szolgáltató, amely csatlakozik a The Climate Group EV100-hoz.

“A Lime egy tisztán elektromos megoldáson alapuló mikromobilitási társaságként vállalja, hogy 100 százalékban elektromos járművekkel valósítja meg üzemeltetését. Ezzel új fejezetet nyitunk az éghajlatváltozás elleni küzdelmünk történetében”

– mondta Joe Kraus, a Lime elnöke.

“Új megoldásokra koncentrálunk, amelyek nulla szén-dioxid-kibocsátású jövőt jelentenek, és ma hoznak változást egy zöldebb holnap érdekében.”

A társaság a következő évtizedben átalakítja az összes tulajdonában lévő és bérelt járművét, leginkább a kis furgonokat, hogy elektromos és megújuló energiával vagy elektromos rásegítővel működjenek. A teljes átállást a vállalat várhatóan már jóval a 2030-as EV100-as célkitűzés előtt teljesíti. A Lime már megkezdte egyes piacokon az eszközpark átalakítását teljesen elektromos flottára, ideértve Párizst is, ahol minden járműve teljesen elektromos meghajtású lesz már a tavasz végéig.

„Gratulálunk a Lime-nak az EV100-hoz való csatlakozáshoz”

– mondta Helen Clarkson, a The Climate Group vezérigazgatója.

“A Lime egy kiváló példa arra, hogy egy vállalat, amely a globális klímaválsággal veszi fel a harcot, lecseréli a működéséhez elengedhetetlen járműveit 2030-ra teljesen elektromos eszközökre. Az ilyen vállalások és átalakítások fontos lépések a fenntartható közlekedésre való áttérés felé vezető úton; több olyan nagyvállalatra volna szükségünk, akik követik a példát.”

A világ szén-dioxid-kibocsátásának 25 százalékáért a közlekedési ágazat felelős, amely a leggyorsabban növekvő tényező az éghajlatváltozás elősegítésében. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslése szerint a világ népességének 68 százaléka 2050-re városokban él majd, és a megnövekedett városi forgalommal és szennyezettséggel együtt kell reagálni az éghajlati válság kezelésére.

A Lime kötelezettségvállalása az EV100 révén éves jelentési kötelezettségeket is tartalmaz. Az The Climate Group megköveteli a tagoktól, hogy a csatlakozástól számított egy éven belül nyújtsanak be egy elektromos áramlási ütemtervet, rendszeres frissítésekkel és elszámoltathatósággal ahhoz, hogy 2030-ig vagy annál hamarabb elérjék a teljes elektromos átállást.

Lime: 100 százalékban nulla károsanyag-kibocsátással működő járműpark 2030-ig

Teljesen elektromos járműpark : A Lime kötelezettséget vállal arra, hogy 2030-ig teljes egészében elektromos járműparkot alakít ki mind a saját, mind a kölcsönzött közlekedési eszközök esetében. Arra számítanak, hogy a váltást a tervezett 10 évnél hamarabb végre tudják hajtani; néhány piacon azonnal megkezdik az átállást;

: A Lime kötelezettséget vállal arra, hogy 2030-ig teljes egészében elektromos járműparkot alakít ki mind a saját, mind a kölcsönzött közlekedési eszközök esetében. Arra számítanak, hogy a váltást a tervezett 10 évnél hamarabb végre tudják hajtani; néhány piacon azonnal megkezdik az átállást; Infrastruktúra-kapacitás : Új raktárakat jelölnek ki, amelyek biztosítják a töltéshez szükséges infrastruktúrát és kapacitást. A Lime felülvizsgálja a jelenlegi hálózatát és ezentúl az új stratégiának megfelelően olyan raktárakat választ, amelyek eleget tesznek az elektronikai átálláshoz szükséges kapacitási igényeknek;

: Új raktárakat jelölnek ki, amelyek biztosítják a töltéshez szükséges infrastruktúrát és kapacitást. A Lime felülvizsgálja a jelenlegi hálózatát és ezentúl az új stratégiának megfelelően olyan raktárakat választ, amelyek eleget tesznek az elektronikai átálláshoz szükséges kapacitási igényeknek; Irányelvek és érdekképviselet : Múlt hónapban a Lime bejelentette, hogy alapító tagként csatlakozik a Ceres Vállalati Elektromos Jármű Szövetséghez, hogy a támogató irányelvek, infrastruktúra és a kibővített ellátás ügyeit képviselve előremozdítsa az elektromos járművek vállalati használatának széleskörű terjedését. A Lime csatlakozik a szervezet Végrehajtó Bizottságába;

: Múlt hónapban a Lime bejelentette, hogy alapító tagként csatlakozik a Ceres Vállalati Elektromos Jármű Szövetséghez, hogy a támogató irányelvek, infrastruktúra és a kibővített ellátás ügyeit képviselve előremozdítsa az elektromos járművek vállalati használatának széleskörű terjedését. A Lime csatlakozik a szervezet Végrehajtó Bizottságába; Alternatívák a nulla károsanyag-kibocsátásra : A Lime bevezette helyi flottamenedzsment-stratégiájába a nulla károsanyag-kibocsátású járműveket, amelyek a működésükhöz, rollerek és egyéb eszközök szállításához szükségesek;

: A Lime bevezette helyi flottamenedzsment-stratégiájába a nulla károsanyag-kibocsátású járműveket, amelyek a működésükhöz, rollerek és egyéb eszközök szállításához szükségesek; 100 százalékban megújuló energia: Ma a Lime rollereit 100 százalékban megújuló energiaforrásokkal, a világ minden tájáról érkező szél-, nap- és vízenergiával tölti fel. A cég vállalja, hogy ezentúl minden rollerét és robogóját megújuló energiaforrásokkal tölti, beleértve az egyre növekvő belső műveleti flottájukat is.

“Hiszünk abban, hogy az elektromos mobilitásé a jövő. Naponta több ezer embert szállítunk elektromos eszközökkel. Szeretnénk, ha a saját közlekedésünk is elektromossá válna“

– mondta Andrew Savage, a Lime fenntarthatóságért felelős vezetője.

“Tapasztalt vállalatként keményen dolgozunk azon, hogy minden fejlesztésünk a nulla károsanyag-kibocsátás felé vezessen.”

A világ számos pontján mintegy 67 haladó szellemiségű cég dolgozik az EV100 keretein belül azért, hogy megalapozza az elektromos járművek iránti keresletet, és egyértelmű jelzést küldjön a piacnak. A Lime felelőssége, hogy a mozgalom élére állva az elektromos közlekedést tegye alapértelmezetté.