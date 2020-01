E-környezetvédelem – A Microsoft 2030-ra karbon-negatívvá válik

Ambiciózus célt jelentett be ma a Microsoft, amelynek értelmében előbb csökkentik majd teljesen eltüntetik ökológiai lábnyomukat. Így 2030-ra a Microsoft karbon-negatív lesz, és 2050-re annyi szén-dioxidot fog eltávolítani a környezetből, mint amennyit az 1975-ös alapítása óta közvetlenül vagy közvetve az elektromos fogyasztása által kibocsátott. A vállalat redmondi központjában Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója, Brad Smith elnök, Amy Hood, pénzügyi igazgató, és Lucas Joppa, környezetvédelmi igazgató együtt jelentették be a vállalat új céljait és azt a részletes tervet, ami a vállalatot karbon-negatívvá fogja tenni.

“Miközben mindenki számára a karbonsemlegesség, a nettó zéró kibocsátás elérése a cél, addig azoknak, akiknek módjukban áll, a többieknél gyorsabb ütemben kell haladniuk. A mai napon ambiciózus célokat és egy olyan új tervet jelentünk be, amellyel előbb lecsökkentjük, majd végleg eltüntetjük az ökológiai lábnyomunkat. Így 2030-ra a Microsoft karbon-negatív lesz, és 2050-re annyi szén-dioxidot fog eltávolítani a környezetből, mint amennyit az 1975-ös alapítása óta közvetlenül vagy közvetve elektromos fogyasztása által kibocsátott”

– mondta Brad Smith, a Microsoft elnöke.

A Microsoft Blogján mélyebb betekintést is nyújt a döntésbe és a terveibe, amelyek végső célja a vállalat ökológiai lábnyomának megszüntetése. A ma meghirdetett agresszív program eredményeképpen 2030-ra több mint felére csökken a cég saját és a teljes értékesítési és értékláncának szén-dioxid-kibocsátása. Cél, hogy a cég közvetlen kibocsátása, valamint az energiafelhasználásából származó kibocsátás az évtized közepére zéró szint közelébe süllyedjen. Ezenkívül a Microsoft egy új kezdeményezést is bejelentett, amellyel a beszállítóit és ügyfeleit is segíteni fogja ökológiai lábnyomuk csökkentésében, továbbá létrehoz egy új, egymilliárd dollár értékű pénzügyi alapot a klímaváltozást mérséklő technológiák fejlesztésére, amelyek segítségével globálisan csökkenthető, majd teljesen megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás.

A Microsoft jövő évtől a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére fog koncentrálni a teljes beszerzési és ellátási láncán belül is. A megújult éves fenntarthatósági jelentésük, hamarosan részleteiben is tartalmazni fogja, hogy miből áll össze a vállalat ökológiai lábnyoma és milyen intézkedéseken keresztül fogja radikálisan csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását. A Microsoft büszke rá, és elkötelezett azért, hogy saját erőforrásait olyan törekvések támogatására használja fel, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésére és megszüntetésére irányulnak.

További információ a Microsoft weboldalán.