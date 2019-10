Papíralapú csomagolásban a kozmetikai ipar jövője

A L’Oréal és az Albéa fejlesztése átütő innovációt hozhat a kozmetikai ipar számára.

A két vállalat megalkotta az első papíralapú kozmetikai tubust, amelyben majdnem teljes egészében bioalapú és tanúsított, papír-szerű anyagot használnak a műanyag helyett. A kozmetikai csomagolások megújítása a L’Oréal azon fenntarthatósági törekvéseinek része, melyeket a „Sharing Beauty With All” fenntarthatósági programban is megfogalmaztak.

A L’Oréal és az Albéa közös fejlesztése alternatív megoldásként szolgál bizonyos típusú kozmetikai csomagolások esetén. A környezeti előnyöket multikritériumú Életciklus Elemzéssel értékelik, amely megmutatja, hogy egy adott termék teljes életútja során milyen hatást gyakorol a környezetre.

Ez a partnerség a két vállalat azon fenntarthatósági törekvéseit tükrözi, melyeket az Ellen McArthur Alapítvány új globális műanyaggazdálkodási kötelezettségvállalásában (New Plastics Economy Global Commitment) foglaltak aláírásával is vállaltak. Ez a projekt megmutatja azt is, hogy az iparági szakértők közötti együttműködés nélkülözhetetlen az innovatív fejlesztésekhez. A technológiai újítás hamarosan bevezetésre kerül, az első ipari méretű gyártást 2020 végére tervezik.

Philippe Thuvien, a L’Oréal csomagolásért és fejlesztésért felelős alelnöke a következőket nyilatkozta:

„2007 óta folyamatosan javítunk csomagolásaink környezeti lábnyomán. Ma egy újabb lépést teszünk és bevezetjük ezt az új, tanúsított papíron alapuló technológiát. Az árral szemben, az Albéával karöltve dolgozunk ennek az átütő innovációnak a fejlesztésén. Célunk, hogy létrehozzuk az új, papíralapú csomagolást kozmetikai termékeink számára. Az első piaci bevezetést bőrápoló termékeinkre tervezzük 2020 végén. Ez az innovatív, alternatív megoldás szerves része a Csoport csomagolási stratégiájának.”

Gilles Swyngedauw, az Albéa CSR-ért, innovációért és marketingért felelős alelnöke hozzáteszi: